Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Felç geçirdiği sırada polis tarafından kelepçelenip hapishaneye gönderildi... Zavallı kadının son hali yürekleri burkuyor

    Felç geçirdiği sırada polis tarafından kelepçelenip hapishaneye gönderildi... Zavallı kadının son hali yürekleri burkuyor

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    12.02.2024 09:01 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'nin Washington şehrinde işten çıkan ve arabasına binen Nicole McClure'un başına hiç akıllara gelmeyecek bir olay geldi. McClure seyir halindeyken felç geçirmeye başladı. Bir polis ise arabasının hakimiyetini kaybeden ve şeritten çıkan McClure'u araçtan çıkararak kelepçeledi ve karakola götürdü. Olay sırasında da hala felç geçiren McClure'u 24 saatlik bir hapishane süreci bekliyordu...

    Felç geçirdiği sırada polis tarafından kelepçelenip hapishaneye gönderildi... Zavallı kadının son hali yürekleri burkuyor

    ABD'de milyonda bir gerçekleşecek bir olay meydana geldi. McClure felç geçirdiği sırada araçtaydı...

    Polisin ellerinde sıkıca tuttuğu anahtarı bırakması yönündeki talebine cevap veremeyen McClure, polise direnç gösterdiği suçlamasıyla karşılaştı. Polis memuru aracından çıkarttığı sırada da hala felç geçiren McClure'u gördüğünde uyuşturucu kullandığını düşünerek, "Ne zaman kullandın, en son ne zaman eroin kullandın" diye sordu.

    w

    "BEN BİLMİYORUM, YORGUNUM"

    McClure'un kelepçelenirken polis memurunun sorusuna, "Ben bilmiyorum, yorgun olduğumu düşünüyorum" dediği öğrenildi.

    Kelepçelendikten sonra hapishanede 24 saatten fazla süre yardımsız bir şekilde yere bekletilen McClure, hapishane personeli tarafından da alay konusu yapıldı.

    e

    Zavallı McClure o haldeyken ilçe hapishanesinde bir gün boyunca kusma ve idrar kaçırma yaşadı. Bu yaşadıklarına rağmen hiçbir sağlık görevlisi tarafından muayene edilmeden bırakılmayan McClure sonunda acil ameliyata yetiştirildi.

    17 GÜN HASTANEDE KALDI

    Nicole McClure, kafasının bir kısmının cerrahlar tarafından alınmasının ardından 17 gün hastanede geçirdi.

    q

    Ve şu an Mart 2022'deki kaza sonrasında semptomlarını görmezden gelen Thurston İlçe polisine karşı dava açmaya hazırlanıyor.

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Esnafın ısrarına dayanamadı! 'Bana dokuma' diyerek tepki gösterdiEsnafın ısrarına dayanamadı! 'Bana dokuma' diyerek tepki gösterdi
    Hayır için dağıtılan simitler daha dua bitmeden tükendiHayır için dağıtılan simitler daha dua bitmeden tükendi
    Yaş farkı olay oldu! 'Beni kocamın annesi zannediyorlar'Yaş farkı olay oldu! 'Beni kocamın annesi zannediyorlar'
    Anahtar Kelimeler:
    felç abd
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

    Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

    İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp Mansur Yavaş’tan özür dilettiler

    İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp Mansur Yavaş’tan özür dilettiler

    Felç geçirdiği anda kelepçelenince...

    Felç geçirdiği anda kelepçelenince...

    Cinsiyet değiştiren sevgilisinin eski cinsel organını buzdolabında sakladı

    Cinsiyet değiştiren sevgilisinin eski cinsel organını buzdolabında sakladı

    Gündem oldu! "Evli bir kadın evli bir erkeğe aşık olabilir"

    Gündem oldu! "Evli bir kadın evli bir erkeğe aşık olabilir"

    Erkek zannettiği sevgilisi kadın çıktı! "Beni kandırmış"

    Erkek zannettiği sevgilisi kadın çıktı! "Beni kandırmış"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

    Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.