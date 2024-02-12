Felç geçirdiği sırada polis tarafından kelepçelenip hapishaneye gönderildi... Zavallı kadının son hali yürekleri burkuyor

ABD'de milyonda bir gerçekleşecek bir olay meydana geldi. McClure felç geçirdiği sırada araçtaydı...

Polisin ellerinde sıkıca tuttuğu anahtarı bırakması yönündeki talebine cevap veremeyen McClure, polise direnç gösterdiği suçlamasıyla karşılaştı. Polis memuru aracından çıkarttığı sırada da hala felç geçiren McClure'u gördüğünde uyuşturucu kullandığını düşünerek, "Ne zaman kullandın, en son ne zaman eroin kullandın" diye sordu.

"BEN BİLMİYORUM, YORGUNUM"

McClure'un kelepçelenirken polis memurunun sorusuna, "Ben bilmiyorum, yorgun olduğumu düşünüyorum" dediği öğrenildi.

Kelepçelendikten sonra hapishanede 24 saatten fazla süre yardımsız bir şekilde yere bekletilen McClure, hapishane personeli tarafından da alay konusu yapıldı.

Zavallı McClure o haldeyken ilçe hapishanesinde bir gün boyunca kusma ve idrar kaçırma yaşadı. Bu yaşadıklarına rağmen hiçbir sağlık görevlisi tarafından muayene edilmeden bırakılmayan McClure sonunda acil ameliyata yetiştirildi.

17 GÜN HASTANEDE KALDI

Nicole McClure, kafasının bir kısmının cerrahlar tarafından alınmasının ardından 17 gün hastanede geçirdi.

Ve şu an Mart 2022'deki kaza sonrasında semptomlarını görmezden gelen Thurston İlçe polisine karşı dava açmaya hazırlanıyor.







