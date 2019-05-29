Felipe Melo'dan Galatasaray bombası! Sosyal medyadan duyurdu

Felipe Melo'dan flaş transfer açıklaması... Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile ilgili bombayı da patlattı. Galatasaray'da forma giydiği 4 sezonda birçok başarı kazanan ve davranışlarıyla taraftarın sevgilisi hâline gelen Felipe Melo, ülke basınına yaptığı açıklamayla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen ve takımın kilit isimlerinden biri olan 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, futbolu Galatasaray ya da Palmeiras'ta bırakmak istediğini söyledi.

Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu şunları söyledi:

''Palmeiras, en çok ihtiyacım olan zamanda bana sahip çıkan kulüp. Galatasaray'da da bir idol hâline gelmiştim. Futbolu bu iki takımdan birinde bırakmak benim için kaçınılmaz.''

2017 yılından bu yana Palmeiras'ta oynayan Felipe Melo'nun takımyla olan sözleşmesi Aralık 2019'da sona erecek.



