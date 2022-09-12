Fena eş anlamlısı nedir? Fena kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fena kelimesi aklımızda olumsuz ifadeler oluşturur. Genelde negatif bir düşünceyi anlatabilmek için fena sözcüğünü kullanırız. Fena kelimesi dilimize Arapçadan yerleşmiş bir sözcüktür. Arapçada kelimenin anlamı "yok olma, zail olma, kararma" olarak geçmektedir. Kelimenin Türkçedeki anlamı ise "iyi olmayan, rahatsızlık veren, genel toplum kurallarına aykırı davranan, kötü" gibi anlamlar taşımaktadır.
Fena sözcüğü dilimizde olumsuz ifadeleri vurgulamak için kullandığımız bir kelimedir. Kelime farklı bir dilden bizim dilimize geçmiş ve dilimize aktif bir şekilde yerleşmiştir. Fenanın eş anlamlısı olan kelimeler:
Fena eş anlamlısı olan sözcüklerle çeşitli cümleler kurabiliriz. Farklı cümleleri şöyle örnekleyebiliriz: