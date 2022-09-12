Fena eş anlamlısı nedir? Fena kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fena kelimesi aklımızda olumsuz ifadeler oluşturur. Genelde negatif bir düşünceyi anlatabilmek için fena sözcüğünü kullanırız. Fena kelimesi dilimize Arapçadan yerleşmiş bir sözcüktür. Arapçada kelimenin anlamı "yok olma, zail olma, kararma" olarak geçmektedir. Kelimenin Türkçedeki anlamı ise "iyi olmayan, rahatsızlık veren, genel toplum kurallarına aykırı davranan, kötü" gibi anlamlar taşımaktadır.

Fena kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fena sözcüğü dilimizde olumsuz ifadeleri vurgulamak için kullandığımız bir kelimedir. Kelime farklı bir dilden bizim dilimize geçmiş ve dilimize aktif bir şekilde yerleşmiştir. Fenanın eş anlamlısı olan kelimeler:

Kötü

Bitik

Şer

Ölümlülük

Yavuz

Fenanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Fena eş anlamlısı olan sözcüklerle çeşitli cümleler kurabiliriz. Farklı cümleleri şöyle örnekleyebiliriz:

Başına kötü bir olay geldiği için böyle dikkatli davranıyordu.

Yaşadığı kötü dönemi atlatabilmek için kendini spora yöneltmişti.

Bugün çok tatsız geçmişti, eve geldiğimde bitik hâldeydim.

O hediyeyi almak için hiç özenmemişti, görünüşe göre ilişkileri bitik hâldeydi.

Aralarında şer bir olay geçmişti, artık barışmaları çok zordu.

Gerçekten çok şer bir sesi var, mümkünse şarkı söylemesin.

Bu ölümlülük, Allah'ın varlığı içinde yok olmaktı.

Kendi tatlı canına nefsin kötü bir yoldaştır.



