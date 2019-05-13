Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte tüm merak edilenler

İşte Fener Ol programında yaşananlardan dikkat çekenler:
Volkan Demirel: "Fenerbahçe anlatılmaz yaşanır. Bu akşam da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu yaşıyoruz. Fenerbahçeli olmamdan dolayı gurur duyuyorum. İnşallah bu gururum ömür boyu devam edecek. "
Volkan Demirel canlı yayında, "Kampanyaya destek olmak için 10 bin forma satın alıyoruz. Yine takım olarak aldığımız karar doğrultusunda 10 bin adet formayı Çocuk Esirgeme Kurumuna veriyoruz."
Öte yandan Fenerbahçe futbol takımı bu kampanyada en fazla forma satın alan ilçeye giderek hazırlık maçı yapacak. Kesin sonuçlar 13 Mayıs 2019 Pazartesi gecesi açıklanacak. Pazar gecesi itibariyle forma satışının 45.000'i geçtiği açıklandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cem Yılmaz'la birlikte Ezgi Mola gibi ünlü oyuncuların katıldığı programın başlangıcında Acun Ilıcalı, "Programın başlangıcında 200 bin sms aldık. Çok iyi başlangıç gerçekten. Şu anda aşırı yüklenmeden dolayı kitlenme var." dedi.
1 SMS'in 20 TL olduğu kampanyada programın ilerleyen saatlerinde Acun Ilıcalı, 350.000 SMS'e ulaşıldığını ve bu rakamın an itibariyle geçildiğini söyledi. Fenerbahçe için tarihi bir gece yaşandığını belirten Ilıcalı, canlı yayına bağlanan Hamdi Akın'la yaşadığı diyalog ise geceye damga vurdu.
Kampanyanın amacına ulaşmasını dileyen Hamdi Akın, "100 forma ile başlayalım." dedikten sonra Acun Ilıcalı, "Abi onun yanına bir 'sıfır' daha koyalım. 1000 forma olsun. Seninle ilgili Fenerbahçe için hiçbir teklifi reddetmedi diyorlar." diye yanıt verdi. Hamdi Akın ise 1000 forma teklifini kabul etti.
SMS bağış: 7 milyon TL
Hamdi Akın: 1.000 forma
Bekir Okan: 300 forma
Recep Uzelli: 100 forma
Complete Group (Murat Kapki & Samet Güzel) 100 forma
Kazım Türkerler 1.500 forma
Zafer Algöz: 200 forma
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin mayıs sayısında yer alan yazısında Acun Ilıcalı'nın Beyazıt Öztürk ve Cem Yılmaz'la 12 Mayıs ve 13 Mayıs tarihlerinde saat 22.30'da TV8 ve FB TV'de ortak yayın yapacağını açıkladı. Ali Koç, "Taraftarımız ve kulübümüzün, dayanışmanın tarihini yazacağı 2 gece için geri sayım başladı… Pazar gecesi Cem Yılmaz, Pazartesi gecesi Beyazıt Öztürk ile TV8 ekranlarındayız. Teklifimi hiç düşünmeden kabul eden iki değerli dostumla elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe'ye gönül verenlerin destekleri için aracı olacağız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Fener Ol kampanyasının SMS bedelini 20 TL olarak belirledi. FENER OL yazıp 1907'ye SMS gönderen destekçiler sınırsız katılım gösterebilecek. Aynı zamanda kredi kartı ve kulübün resmi siteden açıkladığı banka hesaplarına isteyenler bağış yapabilecek.
En düşük bağış bedeli 1 TL olarak belirlendi. Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındı. Hem gerçek kişiler hem de kurumlar kampanyaya "bağış", "sponsorluk" ve "reklam" şeklinde katılabilecek. Kampanya için 1 yıl süre alındı. 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyor.
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli uyarı
Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Tüneli görmek için akın ediyorlar
Okuyucu Yorumları 1 yorum