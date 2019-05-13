Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte tüm merak edilenler

İşte Fener Ol programında yaşananlardan dikkat çekenler:

FUTBOLCULAR KONUŞMA YAPTI

Volkan Demirel: "Fenerbahçe anlatılmaz yaşanır. Bu akşam da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu yaşıyoruz. Fenerbahçeli olmamdan dolayı gurur duyuyorum. İnşallah bu gururum ömür boyu devam edecek. "

FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMINDAN 10 BİN FORMA

Volkan Demirel canlı yayında, "Kampanyaya destek olmak için 10 bin forma satın alıyoruz. Yine takım olarak aldığımız karar doğrultusunda 10 bin adet formayı Çocuk Esirgeme Kurumuna veriyoruz."

TÜRKİYE GENELİNDE 45.000'DEN FAZLA FORMA SATIŞI YAPILDI

Öte yandan Fenerbahçe futbol takımı bu kampanyada en fazla forma satın alan ilçeye giderek hazırlık maçı yapacak. Kesin sonuçlar 13 Mayıs 2019 Pazartesi gecesi açıklanacak. Pazar gecesi itibariyle forma satışının 45.000'i geçtiği açıklandı.

200 BİN SMS İLE BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cem Yılmaz'la birlikte Ezgi Mola gibi ünlü oyuncuların katıldığı programın başlangıcında Acun Ilıcalı, "Programın başlangıcında 200 bin sms aldık. Çok iyi başlangıç gerçekten. Şu anda aşırı yüklenmeden dolayı kitlenme var." dedi.

ACUN ILICALI DUYURDU

1 SMS'in 20 TL olduğu kampanyada programın ilerleyen saatlerinde Acun Ilıcalı, 350.000 SMS'e ulaşıldığını ve bu rakamın an itibariyle geçildiğini söyledi. Fenerbahçe için tarihi bir gece yaşandığını belirten Ilıcalı, canlı yayına bağlanan Hamdi Akın'la yaşadığı diyalog ise geceye damga vurdu.