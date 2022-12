Fenerbahçe Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti! Jorge Jesus'u pişman eden galibiyet

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe düzenlenen üçüncü hazırlık karşılaşmasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Daha önce La Liga ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1, bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i ise 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmadan da 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapmayı başardı.

PERDEYİ İRFAN CAN AÇTI!

Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmaya İrfan Can, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar Dursun ilk 11'i ile başlayan Jesus'lu Fenerbahçe henüz karşılaşmanın 28. dakikada gol perdesini açtı. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ortasını yaparken Serdar Dursun'un dokunmadığı topa arka direkte İrfan Can Kahveci müthiş bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

HAKEM PENALTI DEDİ!

Golün ardından ataklarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Dursun ile hızlı gelişen atakta 35. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı. Serdar Dursun, Leroy Fer tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI

Karşılaşmanın 36. dakikasında Serdar Dursun'un kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Runar Runarsson kurtarmayı başardı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

Karşılaşmanın ikinci yarısı da golle başladı. Başlama vuruşunun 2 dakika sonrasında 47. dakikada Miguel Crespo'nun baskısıyla kazanılan top sonrası Serdar Dursun, şık bir pasla ceza sahası içi sol çaprazdaki Lincoln'ü gördü ve Brezilyalı oyuncu, yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı.

FARK 4'E ÇIKTI!

Mücadelenin 51. dakikasında karşılaşmanın yıldızı Serdar Dursun farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. İsmail Yüksek'in sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Serdar Dursun; kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

İLK GOL EFKAN'DAN

dakikada Efkan Bekiroğlu takımının ilk golünü kaydederken, skoru 4-1'e getirdi.

SKORU BELİRLEDİ!

Mücadelenin uzatma dakikalarında baskısını arttıran Alanyaspor 90+1. dakikada Candeias ile ikinci golünü kaydederken, bu gol mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu.

JESUS'U ADETA PİŞMAN ETTİ!

Serdar Dursun yalnızca attığı gollerle değil, güzel oyunuyla da adeta yıldızlaşırken kendisine Süper Lig'de forma şansı vermeyen Jorge Jesus'u gösterdiği performansla adeta pişman etti. 31 yaşındaki golcü için son günlerde takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılıyordu. Serdar, Serdar 70 dakika sahada kalırken, yerini İsak Vural'a bıraktı.