SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transferini KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli de açıklandı...

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transferini KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli de açıklandı...

24.07.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu için 12 milyon 300 bin avro bonservis ödendiğini duyurdu.

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Macar stoper Attila Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu.

12 MİLYON EURO

Screenshot_1

Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

"TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE, HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSIN"

Screenshot_2

Fenerbahçe'ye veda eden Attila Szalai: "Sevgili Fenerbahçe ailem, ilk günümden son güne kadar, her gününü mutluluklarla hatırlayacağım dolu dolu 2.5 seneyi geride bıraktım. Türkiye’nin güzel insanlarını tanıma ve dillerini öğrenme fırsatı buldum. Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek benim için çok değerli. Şimdi yeni bir maceraya atılıyorum ama Fenerbahçe ve Türkiye; benim kalbimde her zaman özel bir yerde olacak. Bana bu imkanı sunan ve bana bu güzel anıları yaşatan herkese teşekkür ederim. Hepinizi özleyeceğim. Teşekkürler Fenerbahçe, her zaman kalbimde olacaksın." açıklamasını yaptı.

YOLUN AÇIK OLSUN ATTİLA SZALAİ

Öte yandan Sarı-lacivertliler, "Yolun açık olsun Attila Szalai" başlığıyla paylaştığı veda mesajında, "2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı devre arasında oynanacakFenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı devre arasında oynanacak
''Umarım bu sezon onu da gol kralı yapabilirim''''Umarım bu sezon onu da gol kralı yapabilirim''
Galatasaray için 'kabus' dediler!Galatasaray için 'kabus' dediler!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe szalai atan sezon bıraktı iyet ekipleri da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.