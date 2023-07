Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transferini KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli de açıklandı...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Macar stoper Attila Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu.

12 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

"TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE, HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSIN"

Fenerbahçe'ye veda eden Attila Szalai: "Sevgili Fenerbahçe ailem, ilk günümden son güne kadar, her gününü mutluluklarla hatırlayacağım dolu dolu 2.5 seneyi geride bıraktım. Türkiye’nin güzel insanlarını tanıma ve dillerini öğrenme fırsatı buldum. Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek benim için çok değerli. Şimdi yeni bir maceraya atılıyorum ama Fenerbahçe ve Türkiye; benim kalbimde her zaman özel bir yerde olacak. Bana bu imkanı sunan ve bana bu güzel anıları yaşatan herkese teşekkür ederim. Hepinizi özleyeceğim. Teşekkürler Fenerbahçe, her zaman kalbimde olacaksın." açıklamasını yaptı.

YOLUN AÇIK OLSUN ATTİLA SZALAİ

Öte yandan Sarı-lacivertliler, "Yolun açık olsun Attila Szalai" başlığıyla paylaştığı veda mesajında, "2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.