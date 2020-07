Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bahis şirketlerinin favorisi bizdik

Ali Koç,"2 sene çok hızlı geçti, dolu dolu geçti. Sancılarıyla, acılarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla... Yapabildiğimiz şeyler oldu, başarılı olduk. Bazılarında başarısız olduk. Sportif açıdan, futbola gelmeden önce diğer branşlara bakalım. Fenerbahçe sonuçta bir spor kulübü. Masa tenisinde, kürekte, yüzmede, her yerde şampiyonluklar, rekorlar kırarak 2 sene geçirdik. Kadın basketbol takımımız olağanüstü başarılı oldu." dedi.

Ali Koç, "Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim. Bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden diğer geceye yerleşmiyor. Her türlü dönüşüm ve değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemden geçiyoruz." açıklamasını yaptı.

NEYİ YAPARDIM, NEYİ YAPMAZDIM?

Ali Koç, "Neyi tekrar yapardın derseniz, sportif direktörlüğü yine yapardım. Federasyonla haşır neşir olmamaya önem verirdim, her zaman olduğu gibi. Federasyonda lobi ya da ağırlık olmamalı.Neyi yapmazdım? Çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum." dedi.

"HİÇBİR BAŞKAN MEDYADA BU KADAR TARTIŞILMAMIŞTIR"

Ali Koç, "102 günü nasıl hoca bulmadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Tabii biz her şeyle ilgili tenkit ediliyoruz. Herhalde hiçbir başkan medyada bu kadar tartışılmamıştır. Çok çalıştık, kalan 8 haftada yeni hocanın gelmesini, takımı tanımasını biz de isterdik." açıklamasını yaptı.

"LİGLER BİTER BİTMEZ AÇIKLAYACAĞIZ"

Ali Koç, "Belirlediğimiz alternatifler ne yazık ki pandemi sürecinde gelebilecek hocalar değildi. Ama birine odaklandık, doğrudur. Bunu da ligler biter bitmez yeni hocayı açıklayacağız." dedi.

"VEDAT MURİQİ İLE İLGİLENENLER VAR"

Ali Koç, "Vedat Muriqi ile ilgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Vedat'ın gitmesini şahsen istemiyorum ama her futbolcu, takım için yatırımdır. Vedat bizim için her şeyini veren, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor. Burada kupalar kaldırmasını isterim." dedi.