Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bahis şirketlerinin favorisi bizdik

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ali Koç,"2 sene çok hızlı geçti, dolu dolu geçti. Sancılarıyla, acılarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla... Yapabildiğimiz şeyler oldu, başarılı olduk. Bazılarında başarısız olduk. Sportif açıdan, futbola gelmeden önce diğer branşlara bakalım. Fenerbahçe sonuçta bir spor kulübü. Masa tenisinde, kürekte, yüzmede, her yerde şampiyonluklar, rekorlar kırarak 2 sene geçirdik. Kadın basketbol takımımız olağanüstü başarılı oldu." dedi.
Ali Koç, "İlk sene futbolda başarısız olduk. 2. sene iyi başladık. Başakşehir maçını kazandık, bahis şirketlerinin şampiyon adayı bizdik. Sonra ne olduysa, 7 haftada 21 puanın 18'ini kaybettik ve yarışın dışında kaldık." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Bütün takımlar transfer yaparken, Fenerbahçe engellendi. Ben bunların hepsini detaylı anlattım daha evvel. Şunun bilinmesini istiyoruz ki bizler, objektif bir şekilde, şeffaf bir şekilde nerede nasıl yanlış yaptığımıza bakıp, eleştirel bakarak gözden geçirdik." dedi.
Ali Koç, "Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim. Bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden diğer geceye yerleşmiyor. Her türlü dönüşüm ve değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemden geçiyoruz." açıklamasını yaptı.
Ali Koç, "Gelecek sezonun planlamalarını detaylı ve titiz bir şekilde yaptık. Ligler bitmeden son derece umutlu ve heyecanlıyız. Biz muhakememizi yaptık ve çok büyük dersler aldık. Bunun meyvelerini umuyorum ki alacağız." dedi.
Ali Koç, "A takım tesisleriyle alt yapıların olduğu yer fiziken ayrı, büyük bir kopukluk var. Merih Demiral nasıl kaçırıldı diyorlar ya, belki de bu kopukluktan dolayı geleceğin yıldızlarını kaçırabiliyoruz. En büyük hayallerimden biri, A takımla alt yapının aynı tesiste olması.Her türlü dönüşümün ve değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu dönemlerden geçtik, geçiyoruz. Çok iyi dersler aldık." ifadelerini kullandı.
Ali Koç,"Gelirimizin %80'i direkt bankalara gidiyor. Biz bu gelirlerden yararlanmadan 2 seneyi çevirdik ve borçları indirdik. Yeniden yapılandırmayı kesinlikle yapmalıyız." dedi.
Ali Koç, "Neyi tekrar yapardın derseniz, sportif direktörlüğü yine yapardım. Federasyonla haşır neşir olmamaya önem verirdim, her zaman olduğu gibi. Federasyonda lobi ya da ağırlık olmamalı.Neyi yapmazdım? Çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum." dedi.
Ali Koç, "102 günü nasıl hoca bulmadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Tabii biz her şeyle ilgili tenkit ediliyoruz. Herhalde hiçbir başkan medyada bu kadar tartışılmamıştır. Çok çalıştık, kalan 8 haftada yeni hocanın gelmesini, takımı tanımasını biz de isterdik." açıklamasını yaptı.
Ali Koç, "Belirlediğimiz alternatifler ne yazık ki pandemi sürecinde gelebilecek hocalar değildi. Ama birine odaklandık, doğrudur. Bunu da ligler biter bitmez yeni hocayı açıklayacağız." dedi.
Ali Koç, "Vedat Muriqi ile ilgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Vedat'ın gitmesini şahsen istemiyorum ama her futbolcu, takım için yatırımdır. Vedat bizim için her şeyini veren, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor. Burada kupalar kaldırmasını isterim." dedi.
Ali Koç, "Kruse, hayatının pokerini oynadı. Pandemi dönemi için FIFA'nın verdiği özel kararlar var. Bizim ona sadece pandemi dönemi için borcumuz var. Değişik görüşler almış. Bazı avukatları 'Riskli' demiş. Kruse de 'Ben riski severim' demiş. Bu, ona pahalıya mal olacak." dedi.
Ali Koç, “Fayda sağlamayacağıma inanmazsam aday olmam. Varsa bir aday hemen seçime gidelim. Seçim döneminde aday olacakların önünü de açarız. Ben aday olduğumda bunu yaşamadım.” dedi.
Ali Koç, "Fayda sağlayacağıma inanmazsam aday olmam. Varsa bir aday hemen seçime gidelim. Seçim döneminde aday olacakların önünü de açarız. Ben aday olduğumda bunu yaşamadım. Aday olan başkanla aynı haklara ve imkanlara sahip olacak." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Bizim derdimiz kişisel değil. Federasyona güvenmiyoruz. İlkesizlik var, çifte standart değil, çok fazla standart var. Eşitsizlik sanki normalleştirildi. Bu ne demek? Keyfi kararlar demek." dedi.
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