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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bahis şirketlerinin favorisi bizdik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.07.2020 21:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bahis şirketlerinin favorisi bizdik

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞARILI OLDUK,BAZILARINDA BAŞARISIZ OLDUK"

Ali Koç,"2 sene çok hızlı geçti, dolu dolu geçti. Sancılarıyla, acılarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla... Yapabildiğimiz şeyler oldu, başarılı olduk. Bazılarında başarısız olduk. Sportif açıdan, futbola gelmeden önce diğer branşlara bakalım. Fenerbahçe sonuçta bir spor kulübü. Masa tenisinde, kürekte, yüzmede, her yerde şampiyonluklar, rekorlar kırarak 2 sene geçirdik. Kadın basketbol takımımız olağanüstü başarılı oldu." dedi.

"BAHİS ŞİRKETLERİNİN ŞAMPİYON ADAYI BİZDİK"

Ali Koç, "İlk sene futbolda başarısız olduk. 2. sene iyi başladık. Başakşehir maçını kazandık, bahis şirketlerinin şampiyon adayı bizdik. Sonra ne olduysa, 7 haftada 21 puanın 18'ini kaybettik ve yarışın dışında kaldık." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ENGELLENDİ"

Ali Koç, "Bütün takımlar transfer yaparken, Fenerbahçe engellendi. Ben bunların hepsini detaylı anlattım daha evvel. Şunun bilinmesini istiyoruz ki bizler, objektif bir şekilde, şeffaf bir şekilde nerede nasıl yanlış yaptığımıza bakıp, eleştirel bakarak gözden geçirdik." dedi.

"BEN ŞAMPİYONLUK VAAD ETMEDİM"

Ali Koç, "Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim. Bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden diğer geceye yerleşmiyor. Her türlü dönüşüm ve değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemden geçiyoruz." açıklamasını yaptı.

"GELECEK SEZONUN PLANLAMASINI YAPTIK"

Ali Koç, "Gelecek sezonun planlamalarını detaylı ve titiz bir şekilde yaptık. Ligler bitmeden son derece umutlu ve heyecanlıyız. Biz muhakememizi yaptık ve çok büyük dersler aldık. Bunun meyvelerini umuyorum ki alacağız." dedi.

"MERİH DEMİRAL..."

Ali Koç, "A takım tesisleriyle alt yapıların olduğu yer fiziken ayrı, büyük bir kopukluk var. Merih Demiral nasıl kaçırıldı diyorlar ya, belki de bu kopukluktan dolayı geleceğin yıldızlarını kaçırabiliyoruz. En büyük hayallerimden biri, A takımla alt yapının aynı tesiste olması.Her türlü dönüşümün ve değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu dönemlerden geçtik, geçiyoruz. Çok iyi dersler aldık." ifadelerini kullandı.

"GELİRİMİZİN %80'İ BANKALARA GİDİYOR"

Ali Koç,"Gelirimizin %80'i direkt bankalara gidiyor. Biz bu gelirlerden yararlanmadan 2 seneyi çevirdik ve borçları indirdik. Yeniden yapılandırmayı kesinlikle yapmalıyız." dedi.

NEYİ YAPARDIM, NEYİ YAPMAZDIM?

Ali Koç, "Neyi tekrar yapardın derseniz, sportif direktörlüğü yine yapardım. Federasyonla haşır neşir olmamaya önem verirdim, her zaman olduğu gibi. Federasyonda lobi ya da ağırlık olmamalı.Neyi yapmazdım? Çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum." dedi.

"HİÇBİR BAŞKAN MEDYADA BU KADAR TARTIŞILMAMIŞTIR"

Ali Koç, "102 günü nasıl hoca bulmadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Tabii biz her şeyle ilgili tenkit ediliyoruz. Herhalde hiçbir başkan medyada bu kadar tartışılmamıştır. Çok çalıştık, kalan 8 haftada yeni hocanın gelmesini, takımı tanımasını biz de isterdik." açıklamasını yaptı.

"LİGLER BİTER BİTMEZ AÇIKLAYACAĞIZ"

Ali Koç, "Belirlediğimiz alternatifler ne yazık ki pandemi sürecinde gelebilecek hocalar değildi. Ama birine odaklandık, doğrudur. Bunu da ligler biter bitmez yeni hocayı açıklayacağız." dedi.

"VEDAT MURİQİ İLE İLGİLENENLER VAR"

Ali Koç, "Vedat Muriqi ile ilgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Vedat'ın gitmesini şahsen istemiyorum ama her futbolcu, takım için yatırımdır. Vedat bizim için her şeyini veren, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor. Burada kupalar kaldırmasını isterim." dedi.

"HAYATININ POKERİNİ OYNADI"

Ali Koç, "Kruse, hayatının pokerini oynadı. Pandemi dönemi için FIFA'nın verdiği özel kararlar var. Bizim ona sadece pandemi dönemi için borcumuz var. Değişik görüşler almış. Bazı avukatları 'Riskli' demiş. Kruse de 'Ben riski severim' demiş. Bu, ona pahalıya mal olacak." dedi.

"TEKRAR ADAY OLACAK MISINIZ?"

Ali Koç, “Fayda sağlamayacağıma inanmazsam aday olmam. Varsa bir aday hemen seçime gidelim. Seçim döneminde aday olacakların önünü de açarız. Ben aday olduğumda bunu yaşamadım.” dedi.

"İNANMAZSAM ADAY OLMAM"

Ali Koç, "Fayda sağlayacağıma inanmazsam aday olmam. Varsa bir aday hemen seçime gidelim. Seçim döneminde aday olacakların önünü de açarız. Ben aday olduğumda bunu yaşamadım. Aday olan başkanla aynı haklara ve imkanlara sahip olacak." ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONA GÜVENMİYORUZ"

Ali Koç, "Bizim derdimiz kişisel değil. Federasyona güvenmiyoruz. İlkesizlik var, çifte standart değil, çok fazla standart var. Eşitsizlik sanki normalleştirildi. Bu ne demek? Keyfi kararlar demek." dedi.

Detaylar devam ediyor...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tabi tabi üstünden geçtiniz takımın aziz başkanı boşa harcadı bazı taraftar kitlesi adam 3 temmuz sürecinde ceza yattı takım için yine yaranamadı
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