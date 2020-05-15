Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online katılım ağırlıklı gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASKERİ KAMP"

Koç, "Lig oynanacaksa askeri kamp mantığı olabilir. Oyuncular, ligler başlamadan 2-3 hafta önce askeri kamplar gibi kampa girecekler ve normal hayatla temasları olmayacak. Sürekli test olacaklar. Karantina ligi mi dersiniz askeri kamp mı dersiniz ama böyle bir yaklaşım olabilir." ifadelerini kullandı.

"TESCİL AÇIKLAMASI!"

Koç, "Liglerin başlamasıyla alakalı TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Ligler oynanmayacaksa nasıl tescil edileceği açık ve şeffaf ortamlarda değerlendirilip karar verilmesi gerek. Futbolun tüm paydaşları yeterince aynı ortamda şeffaf bir şekilde konuşamıyoruz." açıklamasını yaptı.

"3 HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Koç, "Şu anda 3 farklı hocayla görüşüyoruz. Yerli ve yabancı. Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyayı iyi bile isimler.Rekabetçi, gençleri kullanan, birden fazla oyun planı olan bir hoca istiyoruz. Bir hocayla anlaşıyorduk ama EURO 2020'nin ertelenmesi işi sekteye uğrattı. Önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Bu süreç bize zaman tanıdı. Transferde daha çok yerli piyasaya yöneliyoruz" dedi.