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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Lig maçları hakkında da kendi fikrini açıklayan Koç, çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online katılım ağırlıklı gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASKERİ KAMP"

Koç, "Lig oynanacaksa askeri kamp mantığı olabilir. Oyuncular, ligler başlamadan 2-3 hafta önce askeri kamplar gibi kampa girecekler ve normal hayatla temasları olmayacak. Sürekli test olacaklar. Karantina ligi mi dersiniz askeri kamp mı dersiniz ama böyle bir yaklaşım olabilir." ifadelerini kullandı.

"TESCİL AÇIKLAMASI!"

Koç, "Liglerin başlamasıyla alakalı TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Ligler oynanmayacaksa nasıl tescil edileceği açık ve şeffaf ortamlarda değerlendirilip karar verilmesi gerek. Futbolun tüm paydaşları yeterince aynı ortamda şeffaf bir şekilde konuşamıyoruz." açıklamasını yaptı.

"3 HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Koç, "Şu anda 3 farklı hocayla görüşüyoruz. Yerli ve yabancı. Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyayı iyi bile isimler.Rekabetçi, gençleri kullanan, birden fazla oyun planı olan bir hoca istiyoruz. Bir hocayla anlaşıyorduk ama EURO 2020'nin ertelenmesi işi sekteye uğrattı. Önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Bu süreç bize zaman tanıdı. Transferde daha çok yerli piyasaya yöneliyoruz" dedi.

"İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR"

Koç, "Şahsen 2. ve 3. Lig'in ve Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmaması gerekiyor. Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor. Oynanması için bir sebep yok" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL SÖZLERİ

Fenerbahçe kongre üyesi Nusret Ümit Akbil'in "Bu kulüpte oynamış Gökhan Gönül'ün futbolu bu kulüpte bırakmasını rica ediyorum." sözleri üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Anlaşıldı." cevabını verdi.

"OBRADOVİC EFSANELERDEN BİRİDİR"

Koç, "Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Geçtiğimiz sezon belki de en kolay Final Four'lardan biri olacak dedik. Ama eşi benzeri olmayan talihsiz sakatlıklar nedeniyle sezonu hiç arzu etmediğimiz, hiç de beklemediğimiz şekilde tamamladık. Muhteşem başlayan sezon, çok kötü şekilde bitti. Yeni sezon için hocamızın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları yaptık. Hatta hocamızın söylemine göre Fenerbahçe'de bulunduğu sezonlar içerisinde en iyi kadroyu kurduk. Ama önceki sezonların aksine sezon başlangıcımız kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde başladı." dedi.

"TARİHE GEÇECEK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPABİLİRDİK"

Koç, "Beklentilerimizin tam tersi oldu sezon başlangıcımız ama buna rağmen haftalar içinde biraz toparlanmaya başladık. Türkiye Kupası'nı aldık, EuroLeague'de Play-Off potasına girdik. Tam toparlanıyor derken ertelemeler geldi, iptaller geldi. Belki de biz bu sezon devam edebilseydi takvimler, kimsenin beklemediği şekilde noktalayabilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Belki de bu kadar kötü başlangıcın sonu çok farklı olabilirdi" açıklamasını yaptı.

"OBRADOVİC İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Koç, "Kendisine de aktardığım gibi bize yaşattığı eşsiz zaferler doğrultusunda bizlerde ve camiada sonsuz kredisi olduğu yönündeydi... Hocamız Fenerbahçe'nin efsanesidir ve burada kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu düşüncelerde değişim olmamıştır ve bunlar da kendisine iletilmiştir. Sezon içinde birkaç kere kontrat uzatma niyetimizi ilettik ama kendisi sezon sonunda gidişata göre değerlendirme yapmanın daha doğru olduğunu belirtti. EuroLeague'den ne karar çıkacağını bilmiyorum ama yaz aylarında oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Kendisiyle ilerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalkmak istediği sürece burası onun evidir" ifadelerini kullandı.

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