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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! Davete olumsuz dönüş geldi

24.01.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe resmi kanallarından yapılan duyuruda, Başkan Ali Koç Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açık çağrıda bulunurken "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" ifadelerini kullanılmıştı. Başkan Özbek'ten bu davete yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! Davete olumsuz dönüş geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, FB TV canlı yayınında Galatasaray'ı hedef alarak sert açıklamalarda bulunurken, bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi bir çağrı gelmişti. Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanan açıklamada "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" ifadelerini kullanılmıştı.

Bu davetin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de yanıt gecikmedi.

Başkan Dursun Özbek yanıtına "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum" sözleriyle başlarken, "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" dedi.

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