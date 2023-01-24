Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! Davete olumsuz dönüş geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, FB TV canlı yayınında Galatasaray'ı hedef alarak sert açıklamalarda bulunurken, bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi bir çağrı gelmişti. Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanan açıklamada "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" ifadelerini kullanılmıştı.

Bu davetin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de yanıt gecikmedi.

Başkan Dursun Özbek yanıtına "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum" sözleriyle başlarken, "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" dedi.

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