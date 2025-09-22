Mynet Trend

Kerim Kökden

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! İşte değişimin şifreleri...

22.09.2025 11:33
Aslında klasik bir Pazar sabahıydı İstanbul’da… Hava ılık, sokakların boş olmasını beklediğimiz, trafiğin yok denecek durumda olduğu, dükkanları yarı açık yarı kapalı gördüğümüz… Ama bir fark vardı. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Fenerbahçe’nin seçim günüydü bu Pazar. Sokaklar her zamankinin aksine dolu, insanların seçim heyecanıyla sohbetler ettiği, dükkanların açık ve piyasanın hareketli olduğu bir Pazar…

TARİHİ SEÇİM SONA ERDİ!

Fenerbahçe de bir devir sona erdi! İşte değişimin şifreleri... 1

Gelelim seçime. Fenerbahçe kongreleri her daim tarihi anlara ev sahipliği yapmıştır. Dün de o günlerden biriydi. Sarı lacivertlilerdeki tarihi değişimin ayak sesleri aslında gümbür gümbür geliyordu. Kongre 7 yıllık Ali Koç dönemine devam mı diyecekti yoksa değişim taraftarları devrim mi yapacaktı! İşte bu sorunun cevabını aldık dün.

Tarihi seçim bitti. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi, Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı Sadettin Saran oldu. 7 yılda elde kalan tek kupanın Türkiye Kupası olması, ligde arka arkaya gelen Galatasaray şampiyonlukları ve yönetimsel beceriksizlikler bu sonu hazırladı. Bir devrim miydi? Aslında bakarsak evet… Bugün Türkiye’nin en önemli soylarından biri olan Koç grubunun genç ve dinamik bir ismini her ne kadar 7 yıllık başarısızlığa rağmen geçebilmek nereden bakarsak bakalım büyük iştir. Bir devrimdir.

FARK AZ AMA SESLERİ YÜKSEK

Eski Kenan Evren Lisesi’nin arsasında kurulan 50 sandıkta 24 bin 732 genel kurul üyesi oy kullanıldı dün. Saran, 257 oy farkla Koç’u geçti ve F.Bahçe’nin 38. başkanı oldu. Sadettin Saran 12 bin 325, Ali Koç 12 bin 68 oy aldı. Fark az gibi görünebilir ama Sadettin Saran destekçilerinin sesi oldukça yüksekti. Kongrede vaatler sunulurken de, oylama sırasında her sandıkta haklarını ararken de her yerdelerdi. Fark az ama sesleri fazlaydı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP ETKİSİ

Seçime kısa bir süre kala 3.aday konumunda olan Hakan Bilal Kutlualp’in Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilmesi aslında fitili ateşlemişti. Kutlualp’in adaylıktan çekilmesi mevcut Başkan Ali Koç’un seçim stratejisini de etkiledi. Eğer 3.aday olsaydı oylar bölünecek ve bu da mevcut yönetimin işine gelecekti. Saran’ın Kutlualp’i yanına çekmesi ve destekçilerini bünyesine eklemesi seçimde kritik rol oynadı. Oylar bölünmedi. Bu yönetimle tamam mı devam mı sloganı üzerinden yüründü. Başarının anahtarı da buradan geldi…

BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM

Fenerbahçe de bir devir sona erdi! İşte değişimin şifreleri... 2

Hayat işte! Ali Koç göreve gelirken, Aziz Yıldırım ile giriştiği yarışta farkla ipi göğüslemişti. O günlerde Aziz Yıldırım kürsüde "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına karşılık "Bakın ayıp oluyor ben bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz" demişti. Bugünde Ali Koç istifa tezahüratları yankılandı stadyumda. Ama Ali Koç için...

