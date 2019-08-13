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Fenerbahçe'de Jaume Costa iddiası!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 13.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

Sol bek transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim dahil oldu.

Fenerbahçe'de Jaume Costa iddiası!

Sol bek transferi için önceliği Aleksander Kolarov'a veren Fenerbahçe, bir yandan yedek listesini de oluşturuyor. Fox İspanya yorumcusu Merono Bori'nin haberine göre Villarreal'in sol beki Jaume Costa ile Fenerbahçe ilgileniyor.

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VALENCIA VE MARSILYA İLGİLENİYOR

9 yıldır Villarreal forması giyen 31 yaşındaki sol bek ile Fenerbahçe'nin dışında Valencia ve Marsilya'nın da ilgilendiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Villarreal formasıyla toplam 29 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretmişti. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe spor toto süper lig

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