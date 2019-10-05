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Fenerbahçe'de penaltı itirazı! İşte o pozisyon

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 05.10.2019 08:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının 30. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sarı - lacivertliler penaltı bekledi.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasında flaş bir pozisyon meydana geldi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyonun ardınan sarı - lacivertli futbolcular ve taraftarlar hakemin kararına oldukça tepki gösterdi.

ERMAN TOROĞLU: "NET PENALTI"

Erman Toroğlu, A Spor'da pozisyonu yorumladı ve, "Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı Neden gitmedi VAR'a?" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: "VERSENE PENALTIYI"

Rıdvan Dilmen ise pozisyon hakkında "Fenerbahçe iyi oynarken, Kemal hoca, sana ne, versene penaltıyı! El açık. Bu futbolcular deli mi, elleri arkada bekliyorlar? El bitişik dedi. Fırat Aydınus, gel buraya bak deseydi, penaltıyı verirdi. Çünkü el açık. Top vurunca geriye doğru gitti. Pozisyon tereddütsüz penaltı. VAR'da dünya standartının dışına çıktık. Uilenberg hakemlere ikide bir VAR'a gitmeyin demiş. Kemal hoca VAR'a çağırmayın mı diyecek? Uilenberg her şey için çağırmayın diyor ya, Fıray Aydınus da, hocam eli açık, gel demedi. Çizgide olsa pozisyon, kaleye gidiyor diyelim, ne yapacaksın?" şeklinde konuştu.

DENİZ ÇOBAN: "BUNUN GEÇERLİLİĞİ YOK"

Öte yandan eski hakemlerden Deniz Çoban, sosyal medyada dolaşan "elle oynama kriteri" görselinin doğru olmadığını belirtti ve, "Elle oynamalarla ilgili referans gösterilen bu görselin resmî hiç bir geçerliliği yok! Ellerin ve kolların pozisyonu; elle oynama kriterlerinden sadece bir tanesidir!" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Antalyaspor spor toto süper lig Yaşar Kemal Uğurlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zanka .jailson.ve defans önü...berbat kim kakaladiysa fenere ikici yorfe faciaasi ....gecmis olsun evinde mac kazanamayan bir takimdan şampiyonluk beklemeyin 2 yari ersun gider fener dagilir oyunda bir sistem yok..ben bile mahalleden 11 cikarip fener ile mucadele ederim
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