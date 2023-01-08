MAÇ SONUCU: Kadıköy'de kazanan Galatasaray! Fenerbahçe'yi deviren sarı - kırmızılılar, Florya'ya lider dönüyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta her iki takım da üst seviyede bir mücadele sergiledi. Hakemliğini Halil Umut Meler'in yaptığı karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 7. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL İPTAL!

Karşılaşmanın 14. dakikasında Galatasaray, Fenerbahçe yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Sergio Oliveira'nın ortasında oluşan karambol sonucunda Abdülkerim Bardakcı'nın dokunuşuyla top ağlarla buluştu. Ancak golün ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrasında Victor Nelsson'un ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle golün iptal edildiği belirtildi.

Müsabakanın 16. dakikasında ise Dries Mertens'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Altay Bayındır'ı çalımladı ve topu filelerle buluşturdu. Ancak bu pozisyonda da yine ofsayt bayrağı havaya kalktı.

ROSSI'NİN VURUŞU AUTA GİTTİ

Fenerbahçe'nin 17. dakikada gelişen hızlı atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Diego Rossi'nin şutu az farkla auta gitti.

SERGIO OLIVEIRA, SKORU 1-0 YAPTI!

İlk yarıda daha etkili bir performans gösteren sarı - kırmızılılar, 32. dakikada bir korner daha kazandı. Topun başına Dries Mertens geçti ve Belçikalı futbolcu ortasını yaptı. Kafalardan seken top, arka taraftaki Sergio Oliveira'nın önüne düştü. Portekizli yıldızın düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray derbide 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

İkinci yarıda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, Joshua King ile etkili geldi. Norveçli futbolcu, orta alanın solunda buluştuğu topla ceza sahasına kadar girdi. Çizgiye inen King'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Galatasaray savunması son anda kornere gönderdi.

MERTENS VURDU, ALTAY ÇIKARDI

Galatasaray, 65. dakikada Fenerbahçe kalesini yokladı. Sarı - kırmızılıların hızlı atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dries Mertens'in şutunu Altay Bayındır çıkardı.

OSAYI, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

Beraberliği yakalamak için üst üste fırsatlar yakalayan Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Nijeryalı yıldızın şutu Fernando Muslera'dan geri döndü.

KEREM AKTÜRKOĞLU FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray, 78. dakikada yakaladığı hızlı hücumu gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Mauro Icardi, yanındaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Deneyimli futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 83. dakikasında yaşanan bir pozisyonda İrfan Can Kahveci, rakibi Dubois'ya bir faul yaptı. VAR odasından gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Meler, Kahveci'ye direkt kırmızı kartını gösterdi.

ICARDI SKORU BELİRLEDİ: 3-0!

Serdar Dursun'un kendi savunmasına attığı hatalı pas sonucu araya giren Mauro Icardi, ceza sahası içine girdi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek maçın sonucunu belirledi: 3-0!

MAURO ICARDI YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

Galatasaray'da sakatlığı geçen Mauro Icardi, maça yedekte başladı.

Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcu, ligde 3 maç aradan sonra kadroya alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev vermediği Mauro Icardi'yi yedekler arasında tuttu.

JESUS'TAN GUSTAVO HENRIQUE HAMLESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin 17'nci haftasında oynanan Antayaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Lincoln'ün yerine Gustavo'ya şans verdi.

Jesus, kalede Altay'ı görevlendirirken üçlü savunmayı Serdar Aziz, Gustavo ve Attila Szalai'den kurdu. Jesus, kanadın sağında Osayi-Samuel'e, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Portekizli teknik adam, orta ikilide Arao ve Crespo'yu görevlendirdi. Jesus'un hücumdaki tercihleri ise Rossi, King ve Batshuayi oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETTE

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine forvette Barış Alper Yılmaz ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yanı sıra son haftalardaki performansıyla öne çıkan santrforlardan Bafetimbi Gomis'i de derbide yedekte tuttu.

Buruk, derbide hücum bölgesinde 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

FENERBAHÇE'DE 3'LÜ SİSTEM

Teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçında sahaya 3'lü savunmayla çıktı. Tecrübeli teknik adam, sezon başından bu yana takımını hem 3'lü hem de 4'lü savunmayla oynatırken son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında sahada 4'lü savunma yer almıştı. Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile mücadeleye başladı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Fenerbahçe derbisine çıktı.

Süper Lig'de geride kalan hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekildi.

Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Icardi, Gomis, Van Aanholt ve Midtsjö'nün yanı sıra Okan Kocuk, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram ve Juan Mata yer aldı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Mathias Ross ile Haris Seferovic, derbinin kadrosunda bulunmadı.

TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı.

G.SARAY'DA 7 FUTBOLCU İLK KEZ FENERBAHÇE DERBİSİNDE

Galatasaray'da 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi.

Leo Dubois, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Alper Barış Yılmaz, Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.

LUAN PERES 16 MAÇ SONRA

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres, 16 maç sonra formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalan Peres, Galatasaray derbisine yedek soyundu.

GALATASARAY YÖNETİMİ, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Kulübü yönetimi, Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.

Kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioglu, Can Natan, Bora Bahcetepe, Rıza Morova, Dikran Gülmezgil, Cem Soylu ve Emir Aral ile Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri Erden Timur, İbrahim Hatipoglu, Emin Imanov, Mustafa Aktaş ve Nihat Kırmızı, derbi maçı Ülker Stadı'nda takip etti.

RÖPORTAJLARA ÇIKMAMA KARARI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırması nedeniyle derbinin ardından yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonunu da bilgilendirdi.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisinde koreografi gerçekleştirdi. Ülker Stadı'nın dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açarken, alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankarta yer verildi. Diğer 2 tribünde de dev posterler ve "Çubukluya Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır" ve "Çubuklu Ruhuyla" yazılı pankartlar açıldı.

