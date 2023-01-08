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Mauro Icardi, Fenerbahçe deplasmanında şov yaptı! 24 dakikada 1 gol 1 asist yaparak maçın kader adamı oldu...

08.01.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Medipol Başakşehir maçında oynayan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ligde 3 maç sonra Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Derbide gol de atan Icardi, bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı. 74. dakikada oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, uzatmalar dahil 24 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 gol 1 asistlik performans göstererek maça damga vurdu.

Mauro Icardi, Fenerbahçe deplasmanında şov yaptı! 24 dakikada 1 gol 1 asist yaparak maçın kader adamı oldu...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ilk kez derbide görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu, FIFA Dünya Kupası arasında 30 Kasım’daki antrenmanda sakatlanmıştı. Tedavi sürecin ardından geçtiğimiz hafta takımlara çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

76'DA GİRDİ, 24 DAKİKADA BİTİRDİ

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Mauro Icardi, maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında topu kapan Mauro Icardi ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yıldız futbolu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırmıştı.

Arjantinli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun golünde de pası veren isim oldu.

"FORVET OLARAK GÖREVİM GOL ATMAK"

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"Doğrudan rakibimize karşı kazandık, çok mutluyum. Forvet olarak görevim gol atmak, bu normal. Türkiye'ye geldiğimde en önemli maçın Fenerbahçe derbisi olduğunu söylemişlerdi. Güzel duygular yaşıyorum, takım arkadaşlarımla beraber bu zaferi kutluyoruz." şeklinde konuştu.


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