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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanırken, Felipe Melo'dan olay paylaşım! Sarı - lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor...

08.01.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmanın oynandığı sırada ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla en çok konuşulan isimler arasındaki yerini aldı. Melo'nun 'Fener ağlama' sözleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanırken, Felipe Melo'dan olay paylaşım! Sarı - lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.

FELIPE MELO'DAN OLAY PAYLAŞIM

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Galatasaray, bu skorun ardından Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın oynandığı esnada ise sarı - kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo'dan olay yaratan bir paylaşım geldi.

Twitter'dan bir video paylaşımı yapan Melo, "Fener ağlama" ve "En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan Felipe Melo'ya ağır tepkiler geldi.

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GALATASARAY KARİYERİ

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Galatasaray'a 22 Temmuz 2011 yılında transfer olan Melo, 31 Ağustos 2015 tarihinde Inter'in yolunu tutmuştu.

Sarı - kırmızılı formayla 154 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 18 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi. Melo ayrıca Galatasaray'da 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.


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