Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde PAZARTESİ detayı! Daha önce 3 kez…

Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ı Kadıköy'de en son 10 Nisan 2022'de 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Galatasaray’ı devirip lider olmanın hesaplarını yapıyor. Bu akşamki derbi iki ezeli rakip arasında Pazartesi günü oynanacak 4. maç olacak…

Mynet Özel Haber

Mynet Detay Haber |İki ezeli rakip arasında daha önce 3 kez Pazartesi günü maç oynandı. Bu akşam oynanacak derbi, 4. Pazartesi maçı olacak. İlk Pazartesi derbisi 1962 yılında oynanmıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ilk Pazartesi derbisi 1 Ocak 1962 yılında oynandı. O maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

İkinci maç 25 Ağustos 2014’te oynandı. TFF Süper Kupa Finali müsabakası Manisa’da oynanmıştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, penaltılarda Galatasaray’ı 3-2 mağlup edip kupanın sahibi olmuştu.

İki takım arasındaki bir diğer Pazartesi derbisi ise geçen sezonun ikinci yarısında oynandı. Galatasaray, evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Aynı şekilde bir yabancı hakemin yönettiği ilk derbi olan bu maç 0-0 sona erdi.

Şimdiye kadar Pazartesi oynanan derbi sayısı 3! 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak derbiyle birlikte bu sayı 4 olacak.

