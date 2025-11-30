F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi Tedesco'nun planı belli oldu! Kod adı: Bekler

Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor: Dev derbi öncesi son gelişmeler ve analizler

Süper Lig'in en çok beklenen karşılaşması olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç için biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Maçta tribünlerin tıklım tıklım dolması beklenirken, her iki takımın taraftarları da takımlarını coşkulu bir şekilde destekleyecek.

GECE GÜNDÜZ İZLEDİ!

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın şifresini çözdü. Sarı-lacivertli takımın genç antrenörü Galatasaray'ı gece gündüz izleyerek eksik noktalarına dair analizlerde bulunurken, sarı-kırmızılı takımdaki eksiklere yönelik çarpıcı bir analizde bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAKİ EKSİKLERE YÖNELDİ! PLAN: NENE

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'nun yaptığı analizlerde sarı-kırmızılı takımdaki eksik ve cezalı oyuncuların yaratacağı sıkıntılara yöneldi. Sol bek mevkiisinde cezalı Eren Elmalı ile sakatlığı bulunan Jacobs'un yerine oynayacak Kazımcan Karataş'ın maç eksiği olduğuna ve fiziken maç içerisinde düşüler yaşayabileceğini düşünen genç hoca, bu bölgede Nene'yi kullanıp savunma arkasına atılacak toplar ile tehlike yaratmayı planlıyor.

Galatasaray'ın sağ bek bölgesinde henüz kimi oynatacağı konusunda net bir bilgi olmamasına karşın o bölgede hem Singo hem de Sallai'nin olmayışı Fenerbahçe'ye bir avantaj getiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek bölgesinde Barış Alper'i deneme ihtimali üzerine çalışmalar yapan Tedesco, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na özel bir görev verecek. Barış Alper'in beke geçmesi ile savunma anlamında yaşanabilecek aksaklıklar üzerine çalışan genç hoca, Kerem Aktürkoğlu'nu o bölgede bire bir bırakma üzerine planlar kuruyor.