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Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya Westerlo ile anlaştı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.06.2019 08:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Belçika’nın Westerlo ekibiyle anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya Westerlo ile anlaştı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde idari menajeri olarak görev yapan Hasan Çetinkaya, Belçika’nın Westerlo ekibiyle anlaştığını açıkladı. A Spor canlı yayınında açıklama yapan Çetinkaya yeni bir maçeraya atıldığını ve Westerlo’da 2.başkan olarak görev alacağını duyurdu.

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2003 ve 2007 yılları arasında Gençlerbirliği Genel Menajerliği, 2007 ve 2008 yılları arasında Gaziantepspor, 2008 ve 2009 yılları arasında ise Ankaraspor Sportif Direktörlük görevini üstlenen Hasan Çetinkaya, uzun yıllar Fenerbahçe'de de İdari Menajer olarak görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Çetinkaya spor toto süper lig Belçika Westerlo

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