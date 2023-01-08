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Fenerbahçe'nin eski yıldız Alex de Souza'nın 'Yuvama dönüyorum' paylaşımı sonrası 'heykelini yıkalım' önerisi gelmişti! Bu kez Fenerbahçe'yi etiketleyerek paylaştı

08.01.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymesinin ardından ülkesi Brezilya'ya dönen ve aktif futbolculuk kariyerini tamamlamasının ardından yoluna teknik direktör olarak devam eden Alex de Souza son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 'Yuvama dönüyorum' paylaşımının reklam çıkmasının ardından büyük tepki çeken Brezilyalı yıldızdan Sarı-Lacivertliler ile alakalı olarak bir paylaşım daha geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski yıldız Alex de Souza'nın 'Yuvama dönüyorum' paylaşımı sonrası 'heykelini yıkalım' önerisi gelmişti! Bu kez Fenerbahçe'yi etiketleyerek paylaştı

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve Sarı-Lacivertliler'in efsanesi haline gelen Alex de Souza son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

"YUVAMA DÖNÜYORUM"

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Şu sıralar Brezilya ekiplerinden Avai FC'nin teknik direktörü olarak kariyerine devam eden 45 yaşındaki futbol adamı, 29 Kasım gecesi sosyal medya hesabından yaptığı 'Yuvama dönüyorum' paylaşımıyla Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırmış, bu paylaşımın ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yardımcısı olarak Fenerbahçe'nin teknik ekibine katılacağı iddia edilirken Brezilyalı efsane ismin Türkiye'ye geliş nedeni herkesi şaşırtmıştı.

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"HEYKELİ YIKILSIN"

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Kendisiyle iletişime geçen bir Sarı-Lacivertliler'in eski yöneticisi Brezilyalı yıldızın bu paylaşımının yalnızca bir reklam anlaşması nedeniyle olduğunu açıklamasının ardından efsane isme tepkiler çığ gibi büyürken, Fenerbahçe Kongre üyesi Serkan Erg'den beklenmedik bir çıkış gelmiş, Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını açıklamıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geleceği derbi maçı öncesi Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım daha geldi.

"ÖZLEDİM"

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Alex, sosyal medya hesabından Fenerbahçe şükrü Saraçoğlu Stadı'nın görselini paylaşarak, "özledim" ifadesini kullandı. Brezilyalı efsanenin attığı bu story kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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