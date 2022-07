Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arao'dan taraftarı mutlu eden açıklama

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu. Eşitlikle sona eren mücadelenin ardından konuşan Arao, "İyi bir maç çıkardık. İlk maçım için mutluyum. Galibiyet isterdim. İkinci maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

"MAÇ OYNADIKÇA YÜKSELECEĞİM"

Sarı-lacivertli futbolcu, "Performansımdan mutluyum ama asla yeterli görmem. Her zaman daha iyisini verebilirim. Her antrenman, her maç oynadıkça performansım yukarıya çıkacak. Bugün iyi bir maç çıkardım ama bunla yetinemem. Her zaman daha iyisini yapmak isterim" şeklinde konuştu.