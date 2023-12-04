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Fenerbahçe, Sivasspor karşısında farklı kazandı! Karşılaşmadan 4-1'lik skorla ayrılan sarı-lacivertliler liderliği geri aldı

04.12.2023 21:20 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle kaptırdığı liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri almak istiyordu. Sivasspor'un tek hedefi ise deplasmandan mutlu dönebilmekti. Fenerbahçe'nin fırtına gibi geçirdiği mücadelede Sivasspor fazla direnç gösteremedi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesi rakibini 4-1 mağlup ederek hem liderliği geri aldı hem de derbiye moralli bir şekilde geçiş yaptı

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında farklı kazandı! Karşılaşmadan 4-1'lik skorla ayrılan sarı-lacivertliler liderliği geri aldı
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Haftanın son maçı olan bu mücadeleye sarı-lacivertli taraftarların ilgisi oldukça büyüktü. Maç boyunca rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak yeniden liderliğe oturdu.

SZYMANSKİ PERDEYİ AÇTI

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Fenerbahçe, Szymanski'nin golü ile öne geçti! Livakovic'in uzun kullandığı aut atışı ile başlayan hücumda Fred'den pası alan Tadic, sol kanattan kontrol ettiği topu ceza alanına gönderdi. Ön direğe hareketlenen Szyamnski çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

TADIC EFFECT!

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Sebastian Szymanski'nin ligdeki son üç golünün asistini Dusan Tadic yaptı.

SİVASSPOR NET KAÇIRDI

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Ön baskı ile topu kapan Sivasspor'da Saiz, ceza alanına koşu yapan N'jie'ye pasını verdi. Savunmada Osayi-Samuel kayarak yaptığı kritik müdahale ile topu sağ çaprazda doğru gönderdi. Sağ çaprazda açılan topu kontrol eden Burak sağ ayağıyla köşeye vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

İRFAN CAN KAHVECİ, GÖZLERİN PASINI SİLDİ!

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İrfan Can Kahveci'den muhteşem gol! İrfan Can sağ kanatta topu kontrol etti. Tecrübeli futbolcu topu sol ayağına alıp rakibini şık bir hareketle geçti. Ceza yayının sağına kadar gelen İrfan Can sol ayağının içi ile uzak köşeye çok iyi bir plase göndererek kaleci Ali Şaşal'ı mağlup etmeyi başardı.

SİVASSPOR GOLÜ BULDU

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Sivasspor farkı 1'e indirdi! Ceza sahasında Oosterwolde'nin müdahale edemediği topu kontrol eden Manaj yüzünü rakip kaleye döndükten sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

EDIN DZEKO GOLLE BULUŞTU

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Dzeko'nun sol ayağıyla içeri çevirmek istediği top savunmadan Alaadin'e çarpıp önce üst direğe sonra yan direğe çarpıp ağlar ile buluştu. Sarı-lacivertliler skoru 3-1 yaptı.

DZEKO'DAN BİR GOL DAHA

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Sağ kanattan ceza alanına giren İrfan Can rakibi Charsis'i geçmek istedi. Charsis'in ayak koyduğu top Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in arka direğe ortasında Dzeko vole ile vurarak takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu golle birlikte Edin Dzeko; son 8 lig maçında 8 gol atmış oldu.

ZAJC KADRODA YER ALMADI

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Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçında yer almadı.

Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Fatih Karagümrük, Avrupa’da Nordsjaelland maçında yer almayan Sloven oyuncu, Sivaaspor karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.

FRED VE FERDİ 11’DE

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Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Fred ile Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında 11’de yer aldı.
Ligin 10’uncu haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Fred, formasına kavuştu. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor maçında 11’de görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçına yetişti. Sakatlığı nedeniyle Nordsjaelland karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Ferdi Kadıoğlu, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu.

İRFAN CAN’A SEVGİ GÖSTERİLERİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde İrfan Can Kahveci’ye sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan İrfan Can Kahveci’ye ‘Sen bizim gururumuzsun’ şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.

RIZA ÇALIMBAY TRİBÜNDE

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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ülker Stadyumu’na geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Sarı-lacivertli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.
Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

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