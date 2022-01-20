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Fenerbahçe-Slavia Prag: UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmesi

20.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundaki rakibi Çek Cumhuriyeti'nin temsilcisi Slavia Prag oldu. Sarı Lacivertliler ilk maçı 17 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı 24 Şubat'ta Prag'da oynayacak. Turu geçen takım, grup birincilerinin otomatik olarak kaldığı son 16 turuna yükselecek.

Fenerbahçe-Slavia Prag: UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmesi

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundaki rakibi Çek Cumhuriyeti'nin temsilcisi Slavia Prag oldu.

Sarı Lacivertliler ilk maçı 17 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı 24 Şubat'ta Prag'da oynayacak.

Turu geçen takım, grup birincilerinin otomatik olarak kaldığı son 16 turuna yükselecek.

Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi'nde E Grubu'nu 6 maçta 8 puanla lider Feyenoord'un gerisinde ve Union Berlin ile Maccabi Haifa'nın önünde ikinci sırada tamamlamıştı.

1892'de kurulan Slavia Prag, maçlarını 21 bin seyirci kapasiteli Synot Tip Arena'da oynuyor.

Transfermarkt'a göre takımın oyuncularının toplam değeri 74 milyon 250 bin euro.

Slavia Prag'ın en değerli futbolcuları ise Ondrej Kolar (7,5 milyon Euro), Tomas Holes (7 milyon Euro) ve Nicolae Stanciu (7 milyon Euro).

Çek Cumhuriyeti'nde daha önce yedi kez şampiyon olan Slavia Prag halen ligde ilk sırada.

Slavia Praglı futbolcuların tur sevinci

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Tripisovsky kura çekimi öncesi Fenerbahçe'yle eşleşmek istediklerini söylemişti. Tripisovsky, "Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur" demişti.

Reuters

UEFA Konferans Ligi'nde diğer eşleşmeler şöyle

  • Marsilya-Karabağ
  • PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv
  • Midtjylland-PAOK
  • Leicester City-Randers
  • Celtic-Bodo/Glimt
  • Sparta Prag-Partizan
  • Rapid Wien-Tottenham ya da Vitesse Arnhem

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat'ta belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-off eşleşmeleri şöyle:

Reuters

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17 Şubat, rövanşları ise 24 Şubat'ta oynanacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.

Grubunu lider tamamlayan Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de yapılacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hata nedeniyle tekrarlandı

UEFA, yapılan teknik bir hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kurasını tekrarladı.

İptal edilen kurada ilk turda aynı grupta mücadele eden Manchester United ve Villarreal, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer almıştı.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti

Villarreal, kurada kendi grubundan çıkan Manchester United ile eşleşmiş ancak iki takım aynı grupta yer aldığı için bu kura geçersiz sayılmış ve İspanyol ekibinin rakibinin Manchester City olduğu açıklanmıştı.

Yapılan bu hata, Atletico Madrid'in muhtemel rakipleri arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açmıştı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi daha sonra tekrar yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda eşleşmeler şöyle;

EPA

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları da 8-9 Mart ve 15-16 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.

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