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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gözünü Galatasaray maçına dikti!

03.01.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada her şeye rağmen galip ayrıldıklarını belirterek, "Galatasaray’a saygı duyuyorum, ezeli rakibimiz. Her maça 3 puan gözüyle bakıyorum, o maçtan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gözünü Galatasaray maçına dikti!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor’u, 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, öngördükleri gibi zor bir maç olduğunu ifade etti. Antalyaspor’un organize bir takım olduğunun altını çizen Jesus, ”Harika oyuncuları var. Bize ilk yarıda zorluklar yaşattılar. İkinci yarıda oyunumuzu daha yukarı çekmemiz gerekti. Saha şartlarına adapte olamadık. Saha şartlarında futbol oynaması zordu. Futbol için elverişli saha şartları yoktu. İki takımı olumsuz etkiledi. Onların da teknik anlamada iyi oyuncuları var. Bu saha şartları utanç verici, böyle sahada maçlar oynanmaması gerekiyor” diye konuştu.

"GALİP AYRILMAYI BİLDİK"

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Her şeye rağmen galip ayrılmayı bildiklerini ifade eden Jesus, “Tartışmalı pozisyonlar vardı 3-1’i yakaladığımız pozisyonda neden golümüzün iptal edildiğini anlamadım. Penaltı zaten penaltıydı. Son dakika attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Samuel’i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı. 3-1 yakalasaydık maçı zaten orada bitirecektik” dedi.

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"3 PUAN İSTİYORUZ"

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Galatasaray maçına ilişkin soruya Jesus, “Benim için diğer bütün maçlar gibi bir maç. 3 puan değerinde. Galatasaray’a saygı duyuyorum. Ezeli rakibimiz. Ama bugün oynadığımız Antalyaspor’a da saygı duyuyorum. Özel maç yok, Real Madrid’e, Barcelona’ya karşı oynadım, her maça 3 puan gözüyle bakıyorum. O maç 3 puan değerinde. O maçtan 3 puan almak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.


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