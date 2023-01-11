Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray paylaşımı!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe, ligin son haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken, alınan bu sonuç taraftarları oldukça üzmüştü.

DERBİ PAYLAŞIMI

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus da en az taraftarlar kadar bu mağlubiyete üzülürken, sosyal medya hesabından derbiye dair bir paylaşımda bulundu.

"HAK ETTİKLERİ ZAFERİ YAŞATAMADIK"

Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe taraftarlarının bir videosunu paylaşırken, bu paylaşımına , "Eşsiz bir atmosferde taraftarımıza hak ettikleri zaferi yaşatamadık. Liderliği ve hedeflerimizi aramaya devam edeceğiz" notunu düştü.

Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

➡️Jesus'tan paylaşım:



"Bizler için eşsiz bir ortam hazırlayan taraftarımıza galibiyet hediye edemedik. Liderliği ve hedeflerimizi aramaya devam edelim." pic.twitter.com/JJDZPAkQx7 — Mynet Spor (@mynetspor) January 11, 2023



