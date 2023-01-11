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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray paylaşımı!

11.01.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 18. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Jesus yaptığı paylaşımda taraftarlardan özür diledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray paylaşımı!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe, ligin son haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken, alınan bu sonuç taraftarları oldukça üzmüştü.

DERBİ PAYLAŞIMI

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Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus da en az taraftarlar kadar bu mağlubiyete üzülürken, sosyal medya hesabından derbiye dair bir paylaşımda bulundu.

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"HAK ETTİKLERİ ZAFERİ YAŞATAMADIK"

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Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe taraftarlarının bir videosunu paylaşırken, bu paylaşımına , "Eşsiz bir atmosferde taraftarımıza hak ettikleri zaferi yaşatamadık. Liderliği ve hedeflerimizi aramaya devam edeceğiz" notunu düştü.

Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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