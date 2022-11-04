Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde lider olarak gruptan çıktı! Arda Güler'den tek kişilik resital...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Grup liderliği için saldıran sarı-lacivertliler Kiev deplasmanından istediği skoru aldı. Arda Güler'in yıldızlaştığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak gruptan namağlup bir şekilde lider olarak çıktı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler sahneye çıktı! Crespo'nun açtığı ortada sarı-lacivertlilerin forveti Valencia hareketlendi ve kaleciyle çarpıştı. Boşta kalan topa havada tek vuruş yapan Arda Güler, takımını 1-0 öne geçirdi.
Arda Güler attığı bu gol sonrası Fenerbahçe tarihine geçti. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin Avrupa'da gol atan en genç futbolcusu ünvanını kazandı. Arda Güler, gol sonrasında annesine çok güzel bir mesaj gönderdi.
Maçın ilk yarısının sonlarına doğru gelinirken 45+2'de Arda Güler'in kullandığı kornerde kafa vuruşu yapan Arao takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Arda Güler 45 dakikada 1 gol 1 asistle oynamış oldu.
Dinamo Kiev, Ilya Zabarnyi'nin 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında önemli bir atak olmadı ve maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.