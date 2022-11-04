Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde lider olarak gruptan çıktı! Arda Güler'den tek kişilik resital...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Grup liderliği için saldıran sarı-lacivertliler Kiev deplasmanından istediği skoru aldı. Arda Güler'in yıldızlaştığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak gruptan namağlup bir şekilde lider olarak çıktı.

GOL OLDU! ARDA GÜLER ATTI...

Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler sahneye çıktı! Crespo'nun açtığı ortada sarı-lacivertlilerin forveti Valencia hareketlendi ve kaleciyle çarpıştı. Boşta kalan topa havada tek vuruş yapan Arda Güler, takımını 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler attığı bu gol sonrası Fenerbahçe tarihine geçti. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin Avrupa'da gol atan en genç futbolcusu ünvanını kazandı. Arda Güler, gol sonrasında annesine çok güzel bir mesaj gönderdi.

ARDA GÜLER RESİTAL YAPIYOR! ŞİMDİ DE ASİST YAPTI

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru gelinirken 45+2'de Arda Güler'in kullandığı kornerde kafa vuruşu yapan Arao takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Arda Güler 45 dakikada 1 gol 1 asistle oynamış oldu.

KIEV 10 KİŞİ KALDI

Dinamo Kiev, Ilya Zabarnyi'nin 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında önemli bir atak olmadı ve maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.



