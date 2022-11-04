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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde lider olarak gruptan çıktı! Arda Güler'den tek kişilik resital...

04.11.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de müthiş bir performans sergileyen Jorge Jesus'un önderliğindeki Fenerbahçe, aynı performansı UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdürüyordu. Grup liderliği için çıktığı Dinamo Kiev maçından galibiyet almak isteyen sarı-lacivertliler sahadan adeta rakibini sildi. Arda Güler'in yıldızlaştığı mücadele 2-0'lık skorla sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup bir şekilde birinci olarak çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde lider olarak gruptan çıktı! Arda Güler'den tek kişilik resital...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Grup liderliği için saldıran sarı-lacivertliler Kiev deplasmanından istediği skoru aldı. Arda Güler'in yıldızlaştığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak gruptan namağlup bir şekilde lider olarak çıktı.

GOL OLDU! ARDA GÜLER ATTI...

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Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler sahneye çıktı! Crespo'nun açtığı ortada sarı-lacivertlilerin forveti Valencia hareketlendi ve kaleciyle çarpıştı. Boşta kalan topa havada tek vuruş yapan Arda Güler, takımını 1-0 öne geçirdi.

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ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

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Arda Güler attığı bu gol sonrası Fenerbahçe tarihine geçti. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin Avrupa'da gol atan en genç futbolcusu ünvanını kazandı. Arda Güler, gol sonrasında annesine çok güzel bir mesaj gönderdi.

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ARDA GÜLER RESİTAL YAPIYOR! ŞİMDİ DE ASİST YAPTI

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Maçın ilk yarısının sonlarına doğru gelinirken 45+2'de Arda Güler'in kullandığı kornerde kafa vuruşu yapan Arao takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Arda Güler 45 dakikada 1 gol 1 asistle oynamış oldu.

KIEV 10 KİŞİ KALDI

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Dinamo Kiev, Ilya Zabarnyi'nin 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında önemli bir atak olmadı ve maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.


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