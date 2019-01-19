TREND

Fenerbahçe Victor Moses’i kiralamak için teklif yaptı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.01.2019 09:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, artık kanat takviyelerini bitirmek üzere. 27 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat ile anlaşan Sarı-Lacivertli ekip, kiralama için Chelsea’ye teklif yaptı. Ada ekibi, bu transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Victor Moses’i kiralamak için teklif yaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Ümraniye’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de transfer harekatına hız verildi. Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, “Devre arası transferi için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4’ünün transferi için görüşmeler devam ediyor” demişti. Koç’un bahsettiği transferlerle ilgili ilginç detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALMIŞTI

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı futbolcu Victor Moses’i kiralamak için Chelsea’ye teklif yaptı. Bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig’de sadece 28 dakika süre bulan oyuncu ile anlaşma tamam. İngiliz yetkililer de oyuncularını kiralamaya sıcak bakıyor. Ada ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ kanadın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Nijeryalı futbolcu, forvet de oynayabiliyor. Moses, daha önce Fenerbahçe’de forma giyen Nijeryalı oyunculardan takımla ilgili bilgi almıştı.

NDONGALA İÇİN YENİ TEKLİF

Transferde bitme aşamasına gelen bir diğer isim ise Genk’in oyuncusu Dieumerci Ndongala…27 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan kiralama teklifi güncellendi. Belçika’dan gelen haberler temasların olumlu ilerlediği yönünde. F.Bahçe stoper için G.Saray’da kadro dışı kalan Serdar Aziz ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, Serdar’ın G.Saray’dan ayrılmasını bekliyor. Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan için de aynı yol izleniyor. (AKŞAM)

82

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Akhisar-Beşiktaş maçında kural hatası!Akhisar-Beşiktaş maçında kural hatası!
Taraftardan Burak Yılmaz'a büyük şok!Taraftardan Burak Yılmaz'a büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe spor toto süper lig Victor Moses Chelsea ingiltere Premier Lig

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz kendisi karar verecek

Dilmen Akhisarspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

Akhisar-Beşiktaş maçında kural hatası!

Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a şok: Beşiktaş’ta hırsız istemiyoruz

Taraftardan Burak Yılmaz'a büyük şok!

UEFA en borçlu takımları açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

Ve UEFA açıkladı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...

Maicon’un eşi Ursula’dan olay paylaşım: Seni hiçbir kadın böyle sevmeyecek

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Duayen spiker Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.