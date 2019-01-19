Fenerbahçe Victor Moses’i kiralamak için teklif yaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Ümraniye’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de transfer harekatına hız verildi. Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, “Devre arası transferi için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4’ünün transferi için görüşmeler devam ediyor” demişti. Koç’un bahsettiği transferlerle ilgili ilginç detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALMIŞTI

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı futbolcu Victor Moses’i kiralamak için Chelsea’ye teklif yaptı. Bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig’de sadece 28 dakika süre bulan oyuncu ile anlaşma tamam. İngiliz yetkililer de oyuncularını kiralamaya sıcak bakıyor. Ada ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ kanadın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Nijeryalı futbolcu, forvet de oynayabiliyor. Moses, daha önce Fenerbahçe’de forma giyen Nijeryalı oyunculardan takımla ilgili bilgi almıştı.

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