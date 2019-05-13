Mynet Trend

Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışta bulunan Galatasaray taraftarı ortaya çıktı: Serkan Aydın

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 13.05.2019 08:30 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve Cem Yılmaz'ın konuk olarak yer aldığı Fenerbahçe'ye destek kampanyası 'Win Win' programında, daha önceden Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağışta bulunduğu açıklanan Galatasaray taraftarının iş insanı Serkan Aydın olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışta bulunan Galatasaray taraftarı ortaya çıktı: Serkan Aydın

TV8 ve FBTV’in ortak yayını ile gerçekleştirilen Win Win (Kazan Kazan) kampanyasında Cem Yılmaz’ın konuk olduğu gecede Başkan Ali Koç da yayında yer alırken, canlı yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı.

Ali Koç’un daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Serkan Aydın, “Ezeli rekabet ve ebedi dostluk” vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın, centilmence mesajlarının yanı sıra tasarlanan özel formadan 100 adet satın aldığını açıkladı.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?
İşte Cocu'nun yeni adresi!İşte Cocu'nun yeni adresi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serkan Aydın Fenerbahçe galatasaray FenerOl

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 29 yorum
o paraya hayatım çok güzel düzene giriyor. Lanet olsun bu sisteme adam gidip zevk için bağışlıyor
merhaba serkan bey banada eliniz değmişken bi 60.000,00 tl bağiş yaparmısınız :)
BU ARKADAŞIN GALATASARAY'LI OLDUĞUNDAN ŞÜPHELİYİM.ÇÜNKÜ BAĞIŞ YAPTIĞI TAKIMIN İDARECİLERİNDEN GEÇMİŞ ANTRENÖRLERİ VE FUTBOLCULARI DAHİL HERKES GALATASARAY ŞAMPİYON OLUYOR DİYE BİR TARAFLARINI YIRTIYOR.HATIRLARSANIZ HAKEM SAYESİNDE BERABERE BİTEN FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDAN SONRA ERSUN YANAL NE DEMİŞTİ."EN AZINDAN GALATASARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETTİK" DİYE???
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte tüm merak edilenler

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Phillip Cocu'yu Real Betis'e yazdılar

İşte Cocu'nun yeni adresi!

Galatasaray taraftarından Diagne isyanı

Diagne'ye şok sözler! İsyan

Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a 'siyah' gönderme!

Burak Yılmaz'dan G.Saray'a gönderme

Devler Ligi'ni sallayan Lucas Moura'nın eşinden bomba itiraf!

Lucas Moura'nın eşinden bomba itiraf

Arsenal UEFA'dan Mkhitaryan garantisi istedi! 'Onu öldürebilirler'

Tarihi final öncesi şok talep! 'Oyuncumuz öldürülebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.