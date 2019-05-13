Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışta bulunan Galatasaray taraftarı ortaya çıktı: Serkan Aydın

TV8 ve FBTV’in ortak yayını ile gerçekleştirilen Win Win (Kazan Kazan) kampanyasında Cem Yılmaz’ın konuk olduğu gecede Başkan Ali Koç da yayında yer alırken, canlı yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı.
Ali Koç’un daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Serkan Aydın, “Ezeli rekabet ve ebedi dostluk” vurgusu yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın, centilmence mesajlarının yanı sıra tasarlanan özel formadan 100 adet satın aldığını açıkladı.
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