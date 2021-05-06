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  4. Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı, Emre Belözoğlu teknik sorumlu oldu

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı, Emre Belözoğlu teknik sorumlu oldu

06.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sezon başında teknik direktörlük görevine getirdiği Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'de son 10 maçta takımın başında, Sportif Direktör Emre Belözoğlu olacak.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı, Emre Belözoğlu teknik sorumlu oldu

Fenerbahçe, sezon başında teknik direktörlük görevine getirdiği Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de son 10 maçta takımın başında, Sportif Direktör Emre Belözoğlu olacak.

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Sarı Lacivertliler 31. hafta itibarıyla 59 puanla 3. sırada.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmemişti.

Sarı Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde uzatmada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenmişti.

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'deki son maçında lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Emre Belözoğlu ise Ali Koç'un 2018'de Fenerbahçe Başkanı seçilmesinden bu yana görev yapacak altıncı teknik direktör-sorumlu oldu.

Ali Koç döneminde Fenerbahçe daha önce bu göreve sırasıyla Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut'u getirmişti.

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