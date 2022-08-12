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Fenomen Cemre Solmaz Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo ile top oynadı! La Liga hikayesinde paylaştı

12.08.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz ile Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz bir buluşma geldi. Youtube'da içerik üreticiliği yapan ünlü isim, Negredo ile bir araya gelerek top oynadı. La Liga hesabı ise o anları hikayesinde paylaştı.

Fenomen Cemre Solmaz Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo ile top oynadı! La Liga hikayesinde paylaştı

Fenomen Cemre Solmaz ile Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Cadiz Futbol Kulübü antremanında Negredo ile buluşan Cemre Solmaz, ünlü futbolcu ile yan yana gelerek poz verdi.

FENOMEN CEMRE SOLMAZ İLE NEGREDO'DAN SÜRPRİZ BULUŞMA!

Fenomen isim, yayınlanan videoda "Merhaba Cadiz. Ben Cemre. Bugün Cadiz Spor Kulübü'ndeyiz. Burada Negredo ile ve bir çok futbolcuyla vakit geçiriyorum. Sizlerle bu güzel anları paylaşmak için buradayım. Çok heyecanlıyım, hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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Ünlü yıldızla top oynadığı anları ise hesabında "Sizce ben Negredo’dan fake yemiş miyimdir?" ifadeleriyle paylaştı.

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NEGREDO'YA TÜRKÇE ÖĞRETTİ!

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Solmaz'ın Negredo'ya Türkçe konuşmayı öğretmesi de dikkat çekti. Negredo Türkçe olarak "Merhaba Cemre, Cadiz'e hoşgeldin" dedi.

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Ünlü yıldızdan imzalı forma da alan Solmaz, Negredo ile pek çok fotoğraf paylaşırken, La Liga da o anları hikayesinde paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş cemre solmaz negredo
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