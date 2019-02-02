Fenomen çiğ köfteciden tepki çeken hareket

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendi. Gençlere vurarak kovalayan fenomen çiğ köftecinin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, bu sefer ortaya çıkan başka bir video ile gündeme geldi. Videoda çiğ köftecinin Dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Gençlere sinirlenen fenomen çiğ köfteci, gençlere vurarak dükkanın önünden kovaladı.

O anların videosu ise sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı. Videoda çiğ köftecinin çocukları hareket ederek kovaladığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fenomen çiğ köfteci ali usta

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