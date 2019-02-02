Fenomen çiğ köfteciden tepki çeken hareket

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, bu sefer ortaya çıkan başka bir video ile gündeme geldi. Videoda çiğ köftecinin Dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Gençlere sinirlenen fenomen çiğ köfteci, gençlere vurarak dükkanın önünden kovaladı.
O anların videosu ise sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı. Videoda çiğ köftecinin çocukları hareket ederek kovaladığı görülüyor.
(İHA)
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