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  4. Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

31.01.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini sonlandıran Danla Bilic, bu defa cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bilic'in göğüs dekolteli yatak pozlarına beğeni yağdı.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Danla Bilic, göğüs dekolteli beyaz tulumuyla büyük beğeni topladı. Bilic'in yatak pozlarına, ''Bu kadar güzel olmak da ayıp bence'', ''Beyaz sana çok yakışıyor'' ve ''Öldüm güzelliğinden, toprak atın'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarıyla beğeni topladı!

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarıyla beğeni topladı!

1991 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Danla Bilic, makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan Bilic, açıklamaları ve cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Bilic, dünyaca ünlü yıldızlarla aynı projelerde boy gösteriyor.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı


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Danla Bilic
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