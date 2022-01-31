Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Danla Bilic, göğüs dekolteli beyaz tulumuyla büyük beğeni topladı. Bilic'in yatak pozlarına, ''Bu kadar güzel olmak da ayıp bence'', ''Beyaz sana çok yakışıyor'' ve ''Öldüm güzelliğinden, toprak atın'' gibi yorumlar yapıldı.

1991 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Danla Bilic, makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan Bilic, açıklamaları ve cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Bilic, dünyaca ünlü yıldızlarla aynı projelerde boy gösteriyor.



