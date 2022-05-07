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Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

07.05.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah saçlarıyla tanınan fenomen doktor Berika Demir imaj değiştirmiş ve sarıya dönmüştü. Instagram'da 1,9 milyonluk takipçi kitlesine sahip olan Berika Demir motivasyon, yaşam tarzı içerikler paylaşıyor.

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Bir dönem estetikleriyle adından söz ettiren Berika Demir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Bu defa Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı pozuyla gündeme geldi.

BERİKA DEMİR GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Berika Demir cesur pozlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Bu defa göğüs dekoltesini Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

27 yaşındaki fenomen doktor kişisel gelişim alanında sık sık paylaşım yapıyor.

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Eğitimini İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinde aldı.

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Demir, Instagram'da, 'drberikademir' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

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