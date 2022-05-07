Fenomen doktor Berika Demir göğüs dekolteli paylaşım yaptı!

Bir dönem estetikleriyle adından söz ettiren Berika Demir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Bu defa Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı pozuyla gündeme geldi.

BERİKA DEMİR GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Berika Demir cesur pozlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Bu defa göğüs dekoltesini Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

27 yaşındaki fenomen doktor kişisel gelişim alanında sık sık paylaşım yapıyor.

Eğitimini İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinde aldı.

Demir, Instagram'da, 'drberikademir' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.





