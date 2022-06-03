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  4. Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

03.06.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem doktor hem de Instagram fenomeni olan Berika Demir, sosyal medyada gündemde olan isimlerden biri. Estetik operasyonlarıyla geçtiğimiz aylara damga vuran Berika Demir, gömleğinin düğmelerini açtığı pozunu paylaştı.

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

Instagram'ın göze çarpan isimlerinden biri olan Berika Demir mesleğiyle ilgili rutinlerinin yanı sıra takipçileri için düzenli olarak içerik üretmeye devam ediyor. Zaman zaman cesur pozlarını da paylaşan fenomen, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇTI

1995 doğumlu 27 yaşındaki fenomen Berika Demir, geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda başka bir görünüme kavuştu.

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi!

Bir süre bu konuyla gündemde olan Demir, son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla göze çarpmaya başladı.

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi!

Demir asansörde verdiği aynalı pozunda gömleğinin düğmelerini açtı ve sütyeniyle poz verdi.

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi!

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi!

Fenomen doktor zaman zaman cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi!

İşte Demir'in sosyal medya paylaşımları...

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

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