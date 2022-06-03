Fenomen doktor Berika Demir gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi!

Instagram'ın göze çarpan isimlerinden biri olan Berika Demir mesleğiyle ilgili rutinlerinin yanı sıra takipçileri için düzenli olarak içerik üretmeye devam ediyor. Zaman zaman cesur pozlarını da paylaşan fenomen, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇTI

1995 doğumlu 27 yaşındaki fenomen Berika Demir, geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda başka bir görünüme kavuştu.

Bir süre bu konuyla gündemde olan Demir, son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla göze çarpmaya başladı.

Demir asansörde verdiği aynalı pozunda gömleğinin düğmelerini açtı ve sütyeniyle poz verdi.

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Fenomen doktor zaman zaman cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İşte Demir'in sosyal medya paylaşımları...





