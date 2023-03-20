Fenomen Duygu Özaslan alkollü hallerini paylaştı! Sosyal medyanın diline düştü

YouTube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Duygu Özaslan son olarak alkollü şekilde makyaj temizlerken kendini kayda aldı.

Özaslan'ın yarı uykulu halini görenler sosyal medyada yorum yağdırdı.

Ünlü fenomenin o hallerine; 'Dikkat çekmek için herşeyi yapar', 'Bu kadının hayatı yalan', 'Alkollü değil numara yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı.

İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi.

Duygu Özaslan, video hobisini meslek haline getirdi. Özaslan YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekiyor.

Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Fransa'nın başkenti Paris’te geçen yıl evlendi.



