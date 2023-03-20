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  4. Fenomen Duygu Özaslan alkollü hallerini paylaştı! Sosyal medyanın diline düştü

Fenomen Duygu Özaslan alkollü hallerini paylaştı! Sosyal medyanın diline düştü

20.03.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Duygu Özaslan alkollü şekilde makyaj temizlerken kendini kayda aldı. Özaslan yarı uykulu haliyle yayınladığı video ile sosyal medyanın diline düştü.

Fenomen Duygu Özaslan alkollü hallerini paylaştı! Sosyal medyanın diline düştü

YouTube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Duygu Özaslan son olarak alkollü şekilde makyaj temizlerken kendini kayda aldı.

Özaslan'ın yarı uykulu halini görenler sosyal medyada yorum yağdırdı.

Duygu Özaslan 1

Duygu Özaslan 2

Ünlü fenomenin o hallerine; 'Dikkat çekmek için herşeyi yapar', 'Bu kadının hayatı yalan', 'Alkollü değil numara yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Duygu Özaslan 3

Duygu Özaslan 4

Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Duygu Özaslan 5

İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı.

Duygu Özaslan 6

İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi.

Duygu Özaslan 7

Duygu Özaslan, video hobisini meslek haline getirdi. Özaslan YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekiyor.

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Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Fransa'nın başkenti Paris’te geçen yıl evlendi.

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Duygu Özaslan eşi

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Duygu Özaslan sosyal medya

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