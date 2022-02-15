Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Fenomen Duygu Özaslan, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Can Maxim ile pozlarını paylaştı. Sevgilisi Can Maxim ile samimi pozlar veren Özaslan, paylaşımına ''Instagram ve gerçek hayat'' notunu düştü.

Duygu Özaslan, YouTube'a içerik üretmeye başladığı zamanlarda Barış Taylan Demirige ile aşk yaşıyordu. Uzun yıllar birliktelik yaşayan ikili, sessiz sedasız ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okudu.

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Duygu Özaslan'ın, Instagram'da 2 milyon, YouTube ise 1 buçuk milyon abonesi bulunuyor.

Bir süredir ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Duygu Özaslan, sahanda yumurtaya 'sunny side up' dediği için alay konusu olmuştu.





