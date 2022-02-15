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  4. Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

15.02.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan fenomen Duygu Özaslan, sosyal medyaya geri döndü. Sevgililer Günü'nü basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte geçiren Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında poz verdi.

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Fenomen Duygu Özaslan, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Can Maxim ile pozlarını paylaştı. Sevgilisi Can Maxim ile samimi pozlar veren Özaslan, paylaşımına ''Instagram ve gerçek hayat'' notunu düştü.

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Duygu Özaslan, YouTube'a içerik üretmeye başladığı zamanlarda Barış Taylan Demirige ile aşk yaşıyordu. Uzun yıllar birliktelik yaşayan ikili, sessiz sedasız ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okudu.

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Duygu Özaslan'ın, Instagram'da 2 milyon, YouTube ise 1 buçuk milyon abonesi bulunuyor.

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Bir süredir ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Duygu Özaslan, sahanda yumurtaya 'sunny side up' dediği için alay konusu olmuştu.

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu aşkı Can Maxim Mutaf ile kucak pozunu paylaştı

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Duygu Özaslan
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