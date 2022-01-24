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  4. Fenomen Duygu Özaslan göğüs dekoltesiyle takipçilerinden tam puan aldı

Fenomen Duygu Özaslan göğüs dekoltesiyle takipçilerinden tam puan aldı

24.01.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Duygu Özaslan, cesur Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özaslan, bu defa kırmızı elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Fenomen Duygu Özaslan göğüs dekoltesiyle takipçilerinden tam puan aldı

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, kırmızı elbiseli pozuyla takipçilerini mest etti. Özaslan'ın cesur paylaşımına, ''Sana kırmızı çok yakışıyor'', ''Taş gibi kadın'' ve ''Fenasın başa belasın'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli pozuyla takipçilerini mest etti

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli pozuyla takipçilerini mest etti

1991 doğumlu Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okudu.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Duygu Özaslan, Türkiye'nin en çok kazanan YouTuber'ları arasında yer alıyor.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Özaslan'ın, YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi mevcut.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Özaslan, uzun bir süredir ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşıyor.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Evlenecekleri konuşulan çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Fenomen Duygu Özaslan'dan cesur tercih! Ateşli elbisesiyle takipçilerini mest etti


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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
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