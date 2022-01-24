Fenomen Duygu Özaslan göğüs dekoltesiyle takipçilerinden tam puan aldı

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, kırmızı elbiseli pozuyla takipçilerini mest etti. Özaslan'ın cesur paylaşımına, ''Sana kırmızı çok yakışıyor'', ''Taş gibi kadın'' ve ''Fenasın başa belasın'' gibi yorumlar yapıldı.

1991 doğumlu Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okudu.

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Duygu Özaslan, Türkiye'nin en çok kazanan YouTuber'ları arasında yer alıyor.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Özaslan'ın, YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi mevcut.

Özaslan, uzun bir süredir ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşıyor.

Evlenecekleri konuşulan çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



