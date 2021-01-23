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Fenomen Fouz Al-Otaibi eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

23.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Fenomen Fouz Al-Otaibi eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Suudi Arabistanlı fenomen Fouz Al-Otaibi, sosyal medya hesabından eşi Ahmed Moussa ile küvette olduğu anlarını paylaştı. Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan fenomen büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan'da yaşayan ülkesinin muhafazakar geleneklerini yıkan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Daha önce de ülkesinde normal karşılanan çok eşliliğe karşı çıktığı için gündeme gelen fenomen, bu sefer de cüretkar küvet videosuyla adından söz ettirmeye başladı.

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EŞİYLE KÜVETE GİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Eşiyle üstsüz bir şekilde küvete giren ve alkol kullanan fenomen, bu anları takipçileriyle paylaştı. Bu videosuyla tepkilerin odağında olan fenomen bir de eşiyle aynı pijamaları giyip içki içip dans ettiği anları yayınladı.

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PAYLAŞIMLARINA TEPKİ YAĞDI

Fenomen peş peşe paylaştığı videoların ardından takipçileri tarafından 'kamu ahlakını ihlal etmekle' suçlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kamu ahlakını ihlal etmekten neden tutuklama emri çıkarılmıyor?" diye sorarken, bazıları ise "Şöhret ve para insanları küçük düşürür" eleştirisinde bulundu.

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soytarılığın adı fenomenlik oldu ALLAH akıl fikir versin

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