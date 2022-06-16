Fenomen gelin adayı Naz Mila göğüs dekolteli yatak pozuyla takipçilerini büyüledi!

Bir dönem evlilik programına katılmasıyla ünlenen güzel fenomen Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından cesur ve dekolteli pozlarını paylaşan Naz Mila'nın paylaşımlarına binlerce beğeni yağıyor.

YATAK POZU YÜREK HOPLATTI

Son olarak Instagram hesabından uzarken yatak pozunu takipçileriyle paylaşan Naz Mila resmen yürek hoplattı.

Göğüs dekoltesiyle yatakta uzanırken pozunu paylaşan güzel fenomen, güzelliğiyle herkesi büyülemeyi başardı.

SEVİŞME İTİRAFI OLAY YARATMIŞTI

Fethiye'de çekilen bir korku filminde rol alan Naz Mila, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamış ve verdiği cevapla herkesi şoke etmişti. Naz Mila'ya bir takipçisi "Bu filmde sevişme sahnesi olsaydı daha güzel oynardın bence. Sence?" diye sormuştu. Gelin adayı Naz Mila bu soruya "Fethiye'de çekildiğim filmde sevişme sahnesi vardı. Gayet güzel oynadım" yanıtını vermişti.





