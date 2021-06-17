Fenomen gelin Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti! 'Program değil soru odası'

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programına katılarak adından söz ettiren fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, son paylaşımı ile dikkat çekti. Armağan Çağlayan'ın programm konuğu olmak için gittiği stüdyoda kendisine bir merhaba dhi demediğini dile getiren Çiros, program için 'sorgu odası' ifadelerini kullandı. Fenomen gelin yaptığı açıklamada programı terk ettiğini dile getirdi.

PROGRAM DEĞİL SORGU ODASI

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda gerçekleştirdiği programının bu haftaki konuğu fenomen gelin Solmaz Çiros oldu. Her hafta çeşitli insanların konuk olduğu programda bu hafta yaşanan gelişme herkesi şok etti. Programa konuk olmak için aranan Çiros, Armağan Çağlayan'ın tavırlarını beğenmediğini dile getirerek, ' İlk girdim bir merhaba demek istedim kafasını kaldırmaya bile tenezzül etmedi. Bozuldum tabi. Sonra içeri geçtik bana mikrofon falan taktılar hala selam vermiyor çok şaşırdım. Sonuçta beni oraya kendisi davet etti' bu çok ayıptı diyerek sonrasında ise Çağlayan'ın kendisini sorgu memuru sanıyor program değil, sorgu odası gibiydi' şeklinde konuştu.