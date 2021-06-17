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Fenomen gelin Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti! 'Program değil soru odası'

17.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan izdivaç programlarından birine katılmasıyla adını duyuran fenomen gelin Solmaz Çiros, bu hafta Armağan Çağlayan'ın program konuğu oldu. Ancak ikilinin arasında yaşan bir takım gerginlik sonrasında Çiros, yayını terk etti. Sosyal medya hesabından Çağlayan'ın kendisine karşı tutumunu beğenmediğini söyleyerek ayrıldığını dile getirdi.

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programına katılarak adından söz ettiren fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, son paylaşımı ile dikkat çekti. Armağan Çağlayan'ın programm konuğu olmak için gittiği stüdyoda kendisine bir merhaba dhi demediğini dile getiren Çiros, program için 'sorgu odası' ifadelerini kullandı. Fenomen gelin yaptığı açıklamada programı terk ettiğini dile getirdi.

PROGRAM DEĞİL SORGU ODASI

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda gerçekleştirdiği programının bu haftaki konuğu fenomen gelin Solmaz Çiros oldu. Her hafta çeşitli insanların konuk olduğu programda bu hafta yaşanan gelişme herkesi şok etti. Programa konuk olmak için aranan Çiros, Armağan Çağlayan'ın tavırlarını beğenmediğini dile getirerek, ' İlk girdim bir merhaba demek istedim kafasını kaldırmaya bile tenezzül etmedi. Bozuldum tabi. Sonra içeri geçtik bana mikrofon falan taktılar hala selam vermiyor çok şaşırdım. Sonuçta beni oraya kendisi davet etti' bu çok ayıptı diyerek sonrasında ise Çağlayan'ın kendisini sorgu memuru sanıyor program değil, sorgu odası gibiydi' şeklinde konuştu.

PROGRAMI TERK ETTİ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Solmaz Çiros, 'Programda resmen kendimi sorgu odasında gibi hissettim, hep bir üstten bakış, beğenmedi beni herhalde ama Armağan Bey'in bu tavırları beni çok kırdı. Beni bugüne kadar Seda Sayan, Demet Akalın, Lerzan Mutlu gibi isimler programına davet etti. Birçok ünlü isim el üstünde tuttu bu tavır hiç hoş değildi ' sözleriyle sitem etti. Bu yaşananların ardından daha fazla dayanamayıp mikrofonunu çıkardığını ve programı terk ettiğini söyleyen fenomen gelin konuşmasının sonunda Armağan Çağlayan'a başarılar diledi.

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Armağan Çağlayan Solmaz Çiros
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