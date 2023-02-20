MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Görkam Karman ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'

Fenomen Görkam Karman ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'

20.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yaşanan kira artışlarına bir tepki de sosyal medya fenomeni Görkem Karman'dan geldi. Haftalardır ev baktıklarını söyleyen Görkem Karman, fiyatların deprem sonrası daha da yükseldiğini öne sürdü.

Fenomen Görkam Karman ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'

Görkem Karman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kira artış oranlarına dur denilmesini talep etti.

'Bir haftadır ev bakıyoruz' diyen Görkem Karman ''Satılık olanlar deprem sonrası iyice fiyat yükseltti, kiralıkların fiyatlarına zaten akıl sır ermiyor. O kirayı ödeyene kadar ev borcuna girerim diyorsun, ona da girilmiyor. Acilen birinin buna 'dur' demesi gerek.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Görkam Karman ev kiralarına isyan etti! 'Fiyatlara akıl sır ermiyor!'

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Görkem Karman'ın Instagram'da 400 bin takipçisi mevcut. 2 çocuk annesi Karman'ın YouTube'da da 400 bin abonesi bulunuyor.

''KİMİN NEYLE CEBELLEŞTİĞİNİ BİLEMEZSİNİZ''

Görkem Karman, deprem felaketi sonrası 'sosyal medyada normalleşme' yönündeki tartışmalara yaptığı yorumla da dikkat çekmişti. Karman, ''Paylaşımlara geri dönerken kimseden izin almayacağız. Bunu ben istediğim zaman, ihtiyaç duyduğumda yaparım. Kimin ne yardım yaptığını, içinde ne travmalara yaşadığını, neyle cebelleştiğini de bilemezsiniz'' dedi.

Fenomen Görkam Karman ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş püskürdü! “Aşağılık ve müfterisiniz”Ateş püskürdü! “Aşağılık ve müfterisiniz”
Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"
Deniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmediDeniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kira sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.