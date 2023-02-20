Fenomen Görkam Karman ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'

Görkem Karman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kira artış oranlarına dur denilmesini talep etti.

'Bir haftadır ev bakıyoruz' diyen Görkem Karman ''Satılık olanlar deprem sonrası iyice fiyat yükseltti, kiralıkların fiyatlarına zaten akıl sır ermiyor. O kirayı ödeyene kadar ev borcuna girerim diyorsun, ona da girilmiyor. Acilen birinin buna 'dur' demesi gerek.'' ifadelerini kullandı.

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Görkem Karman'ın Instagram'da 400 bin takipçisi mevcut. 2 çocuk annesi Karman'ın YouTube'da da 400 bin abonesi bulunuyor.

''KİMİN NEYLE CEBELLEŞTİĞİNİ BİLEMEZSİNİZ''

Görkem Karman, deprem felaketi sonrası 'sosyal medyada normalleşme' yönündeki tartışmalara yaptığı yorumla da dikkat çekmişti. Karman, ''Paylaşımlara geri dönerken kimseden izin almayacağız. Bunu ben istediğim zaman, ihtiyaç duyduğumda yaparım. Kimin ne yardım yaptığını, içinde ne travmalara yaşadığını, neyle cebelleştiğini de bilemezsiniz'' dedi.



