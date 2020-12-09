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  4. Fenomen Hakan Kakız’a mağazada hırsızlık şoku! Çantasının çalınma anı kamerada

Fenomen Hakan Kakız’a mağazada hırsızlık şoku! Çantasının çalınma anı kamerada

09.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız’ın Şişli Nişantaşı’daki bir mağazada alışveriş yaptığı esnada bir şahıs tarafından kol çantası çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şikayet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eşkalini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Şişli Nişantaşı’ndaki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, akşamüstü semtteki bir mağaza gitti. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira nakit, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTAYI ALDI

O esnada mağazaya giren bir şahıs, Kakız’ın çantayı bırakmasını fırsat bilerek koltuğa yaklaştı. Kalabalıktan yararlanan şahıs, çantayı alarak elindeki karton çantanın arkasına gizledi. Bir süre daha içeride dolanan şahıs ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ POLİSİ HIRSIZIN PEŞİNDE

Çantasını almak için koltuğa giden Kakız, yerinde olmadığını görünce durumu mağaza yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Kakız’ın çantasının çalındığı belirlendi. Olayın ardından Kakız, Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin alınmasının ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek hırsızın eşkalini tespit etti. Polis ekiplerinin hırsızların peşinde olduğu öğrenildi.

'2 DAKİKA İÇİNDE ÇANTAM ÇALINDI'

Olayla ilgili sosyal medya mesajından açıklamalarda bulunan Hakan Kakız, “Nişantaşı’nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı. Kamera kayıtlarından izledik içerisinde cüzdan, telefon ve para olan çantamı alıp gitti. Her şeyim gitti. Polisi aradık kayıtlar incelendi. Olaydan sonra karakola gittim ve ifade verdim. Kayıtlarda her şey net. Çantam gittiği için taksiyle arkadaşım Ece’ye gittim” dedi.

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