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Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı! "İlah mısın silah mısın?"

18.04.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş yıllarda katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran İdil Naz Kaluç, şimdilerde Instagram fenomenliğine başladı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu İdil Naz Kaluç, dekoltesiyle olay oldu.

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı! "İlah mısın silah mısın?"

Bu Tarz Benim, Big Brother gibi yarışma programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran İdil Naz Kaluç, son zamanlarda Instagram'da oldukça popüler. Cesur pozlarıyla dikkat çeken İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı.

İDİL NAZ KALUÇ'UN DEKOLTESİ OLAY OLDU

27 yaşındaki İdil Naz Kaluç dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

Fenomenin o pozuna, "İlah mısın silah mısın?", "Tam Türk kadını", "Ten rengin böyle çok iyi" gibi yorumlar geldi.

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

Geçtiğimiz günlerde de dekolteli pozunu paylaşan Kaluç'a, "Bayılıyorum makyajına", "Canım çok güzelsin", "Dekolte vereceksen tam ver yarım gösterme" gibi yorumlar gelmişti.

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

1.67 boyundaki Kaluç son zamanlarda tarzıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

İdil Naz Kaluç'un Instagram'da 305 bin takipçisi bulunuyor

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

Big Brother programında Arsel Şentürk ile yaşadığı aşkla bir hayli konuşulmuştu.

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı!

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