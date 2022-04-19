Fenomen İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı! "İlah mısın silah mısın?"

Bu Tarz Benim, Big Brother gibi yarışma programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran İdil Naz Kaluç, son zamanlarda Instagram'da oldukça popüler. Cesur pozlarıyla dikkat çeken İdil Naz Kaluç'un dekoltesine yorum yağdı.

İDİL NAZ KALUÇ'UN DEKOLTESİ OLAY OLDU

27 yaşındaki İdil Naz Kaluç dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Fenomenin o pozuna, "İlah mısın silah mısın?", "Tam Türk kadını", "Ten rengin böyle çok iyi" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde de dekolteli pozunu paylaşan Kaluç'a, "Bayılıyorum makyajına", "Canım çok güzelsin", "Dekolte vereceksen tam ver yarım gösterme" gibi yorumlar gelmişti.

1.67 boyundaki Kaluç son zamanlarda tarzıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İdil Naz Kaluç'un Instagram'da 305 bin takipçisi bulunuyor

Big Brother programında Arsel Şentürk ile yaşadığı aşkla bir hayli konuşulmuştu.





