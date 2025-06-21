Fenomen isimden YKS parodisi! Sınav sırasında camdan gelen sesler videosu gündem oldu

Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerine ulaşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü. Bugün ve yarın 81 ilde yapılacak olan sınavların ilk oturumu TYT saat 10.15 itibarıyla başladı.

Her sene alışık olduğumuz manzaralar bu yıl da tekrarladı. Geç kalanlar, ağlayanlar derken sınav sona erdi.

CAMDAN GELEN SESLERE PARODİ VİDEO

Sosyal medyada yayınladığı parodi içerikleriyle kısa sürede tanınan fenomen Oğuzhan Alpdoğan, YKS'yle ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sınav sırasında öğrenciler sorularla mücadele ederken bir yandan da dışarıdan gelen seslerle ilgili bir video yayınladı.

Gündem olan videoyu buradan izleyebilirsiniz: