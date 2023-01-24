Fenomen köpek Hera öldü mü, kaç yaşındaydı? Hera'nın babası üzücü haberi duyurdu ünlü isimlerden mesaj yağdı

Fenomen köpek Hera'dan üzücü haber geldi. Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Hera köpek kansere yenik düştü. Hera'nın Babası kullanıcı adı ile sosyal medya hesabı üzerinden fenomen köpek Hera hakkında paylaşım yapan Halil İbrahim Aşar üzücü haberi duygusal paylaşımları ile duyurdu. Bu paylaşımlara ise ünlü isimlerden mesajlar yağdı...

FENOMEN KÖPEK HERA ÖLDÜ MÜ?

Bir süredir kanser nedeniyle kemoterapi gören fenomen köpek Hera kansere yenik düştü. Ölüm haberi sahibi Halil Aşar tarafından Heranın Babası hesabından duyuruldu. Fenomen köpek Hera'ya ise ünlü isimlerden de taziye mesajları geldi.

BU DÜNYADAN BİR HERA GEÇTİ

Heranın Babası sosyal medya hesabından fenomen köpeğin melek olmuş hali ile mezarının fotoğrafını paylaştı. Altına da şu sözler yazıldı;

"Bu dünyadan bir Hera geçti. Işıklar içinde uyu oğlum. Gittiğin yerde babayı çok özle. Bol bol yaş mama ye. Yeşilliklerde koş. Seni çok özlicem, babayı unutma, ADAAAAMMM!!!"

Paylaşıma kısa sürede ünlü isimlerden mesajlar gelmeye başladı.

İşte o mesajlardan bazıları:

YEŞİM SALKIM:

Sevginiz bana yol oldu kendimi sorgulattı kimse kimsenin hayatına boşuna girmiyormuş çok teşekkür ediyorum hera iyiki doğmuş ve bu dünyadan geçmişsin cennette koş oyna.

**AYDAN ŞENER:

O kadar çok can verdim ki toprağa..Her biri benden bir parça götürdü..acınızı en içten dileklerle paylaşıyorum.. çok özel bir çocuktu Hera..çok üzgünüm.

**ASLI BEKİROĞLU:

Barney Bekiro ona çok iyi bakar merak etme.

**DİLAN ÇITAK TATLISES:

Ya bu olamaz ya ya yapma ya! Ya çok umut verdin çok iyiydin her şey iyiydi! Ah be çocuk! Huzurla uyu.

**HİLAL SARAL:

Güzel oğlum.

