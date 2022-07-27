Fenomen Merve Taşkın derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yıktı! "Gözüküyor Merve hanım"

Instagram'ı aktif olarak kullanan Merve Taşkın, pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada 578 bin takipçisi olan Merve Taşkın, derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yıktı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ!

Genç fenomen sütyensiz poz verdi.

O poza takipçileri, "Gözüküyor Merve hanım", "Sana hayranım" gibi yorumlar yaptı.

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM"

''Artık bakire değilim" diyen Merve Taşkın, "Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim'' demişti.

1998 İstanbul doğumlu Taşkın 24 yaşındadır.





