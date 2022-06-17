Fenomen Merve Yalçın beyazlar içinde paylaştı! Göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

Sosyal medya fenomeni Merve Yalçın, Instagram'da 1.4 milyon takipçi kitlesine ulaştı. Her paylaşımıyla on binlerce beğeni alan Merve Yalçın, göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

23 yaşındaki genç fenomen beyaz elbisesiyle göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Yalçın'ın o pozuna yaklaşık 45 bin beğeni geldi.

Sosyal medya pozlarıyla göz önünde olan Merve Yalçın, birbirinden renkli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Merve Yalçın Aşık Oldum, Bella, Seni Unuttum gibi parçalarla müzik sektörüne giriş yaptı.

2018'de Uçurum adlı filmde oyunculuk yaptı.





