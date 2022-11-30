Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Instagram ve YouTube'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Meryem Can, değişimiyle dikkat çekti.

27 yaşındaki Meryem Can, 2014 yılından beri aktif olarak dijital dünyada içerik üretiyor.

YouTube'da 5 milyona yakın abonesi bulunan fenomenin Instagram'da ise 2 milyona yakın takipçisi mevcut.

Burun estetiği yaptırdıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Meryem Can, değişimiyle şaşırttı.

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Can'ın yeni görüntüsüne bir bakan bir daha baktı.

Türkiye'nin en çok kazanan YouTuber'ları arasında yer alan Meryem Can'ın oyunculuk ve şarkıcılık deneyimi de bulunuyor.



