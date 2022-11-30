MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

30.11.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da milyonlarca abonesi bulunan sosyal medya fenomeni Meryem Can estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu, son halini görenler şaştı kaldı.

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Instagram ve YouTube'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Meryem Can, değişimiyle dikkat çekti.

27 yaşındaki Meryem Can, 2014 yılından beri aktif olarak dijital dünyada içerik üretiyor.

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

YouTube'da 5 milyona yakın abonesi bulunan fenomenin Instagram'da ise 2 milyona yakın takipçisi mevcut.

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Burun estetiği yaptırdıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Meryem Can, değişimiyle şaşırttı.

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Can'ın yeni görüntüsüne bir bakan bir daha baktı.

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Türkiye'nin en çok kazanan YouTuber'ları arasında yer alan Meryem Can'ın oyunculuk ve şarkıcılık deneyimi de bulunuyor.

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı

Fenomen Meryem Can estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören tanıyamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Özerman kötü haberi verdi: Hayatımın sonunu yaşıyorum Erkan Özerman kötü haberi verdi: Hayatımın sonunu yaşıyorum
O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."
Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."
Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Meryem Can sosyal medya meryem yaşında

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.