Son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan fenomen Meryem Can'ın hayatı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı. Peki fenomen Meryem Can kimdir? Meryem Can kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MERYEM CAN KİMDİR?

9 Mart 1995 İstanbul Kartal doğumlu Meryem Can 27 yaşındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitim alan fenomenin bir erkek ve bir kız kardeşi bulunuyor.

YouTube platformunda 7 Ağustos 2014'ten beri aktif olan Meryem Can'ın 4,39 milyon takipçisi bulunuyor. Meryem Can YouTube'da yaşam tarzı türünde içerik paylaşıyor. Fenomen ismin Instagram'da ise 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.