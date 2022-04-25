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Fenomen Meryem Can kimdir? Meryem Can kaç yaşında ve nereli?

25.04.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformunda çektiği makyaj videoları ile adını duyuran ünlü isim Meryem Can'ın kim olduğu araştırılıyor. Instagram'da da oldukça aktif olan fenomen Meryem Can Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde eğitim aldı. İşte Meryem Can hakkında detaylar...

Fenomen Meryem Can kimdir? Meryem Can kaç yaşında ve nereli?

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan fenomen Meryem Can'ın hayatı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı. Peki fenomen Meryem Can kimdir? Meryem Can kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Fenomen Meryem Can kimdir? Meryem Can kaç yaşında ve nereli?

MERYEM CAN KİMDİR?

9 Mart 1995 İstanbul Kartal doğumlu Meryem Can 27 yaşındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitim alan fenomenin bir erkek ve bir kız kardeşi bulunuyor.

YouTube platformunda 7 Ağustos 2014'ten beri aktif olan Meryem Can'ın 4,39 milyon takipçisi bulunuyor. Meryem Can YouTube'da yaşam tarzı türünde içerik paylaşıyor. Fenomen ismin Instagram'da ise 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Meryem Can
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bir sey yokki , sütyen taksan ne olur takmasa ne olur
Daha çocuk gibi ya. Davranışları ve konuşması da aynen öynedir :)
Yakında bu pozlar ile 50 lik delikanlı bulur

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