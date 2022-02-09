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Fenomen ne demek? Sosyal medyada fenomen olmak ne anlama geliyor? Nasıl fenomen olunur?

09.02.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet çağı ve sosyal medya ile birlikte hayatımıza giren kelimelerden biri de fenomen kelimesi oldu. Instagram, Twitter ve Youtube gibi farklı mecralarda bulunan 'fenomenlerin' kim olduğu ve kimlere fenomen dendiği merak ediliyor. Peki fenomen ne demek? Sosyal medyada fenomen olmak ne anlama geliyor ve nasıl fenomen olunur? İşte yanıtı...

Fenomen ne demek? Sosyal medyada fenomen olmak ne anlama geliyor? Nasıl fenomen olunur?

İnternetin ve dijital çağın hayatımıza soktuğu kavramlardan birisi olan fenomen hakkında “Fenomen nedir?”sorusu araştırılıyor. Kelime anlamı olarak büyüleyici olan harika şeylere ya da insanlara fenomen denmektedir. Son dönemde halk arasında oldukça yaygın hale gelen bu ifade aynı zamanda “İnternet fenomeni” olarak kullanılmaktadır. Peki sosyal medyada fenomen olmak ne demek?

FENOMEN NE DEMEK?

Bir fenomen, değerleri ve düşünceleri akranlarından, çevreden ya da toplumdaki diğer insanlardan daha değerli olan bir insandır. Aynı zamanda daha ön planda yer almaktadır. Son dönemde yaygınlaşan bu ifadenin en yaygın kullanımı, internet fenomenleridir. Pek çok sosyal ağda bulunan bu kişiler yüksek bir izleyici kitlesine, onların tavsiyelerine ve bilgilerine büyük önem veren takipçilerinin hayran olduğu kişi olurlar.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Bu ifade, internet mecrasındaki herkesin bu fenomeni takip ettiğini, beğenildiğini ve ünlendiğini anlatmaktadır. Sosyal ağlarla ilgilenen bir çok insan fenomen olmak istemekte, fakat fenomen olmak göründüğü kadar kolay değildir. Her şeyden önce, belirli bir alanda odaklanmanız ve uzmanlaşmanız gerekmektedir. Çok çeşitli konularla ilgileniyorsanız, bunu tek bir konuya indirgemeniz sizin için iyi olacaktır. Tek bir sosyal platformla çalışmaya başlamanız işinizi daha kolaylaştıracaktır.

FENOMEN KELİMESİ TDK ANLAMI NEDİR?

Fenomen kelimesinin sözlükteki karşılığı ise “Şuur karşısında belirdiği, idrak ve imkân sınırlarının içine girdiği kadarıyla varlık, görüngü, olay, hâdise.” demektir. Bilinen anlamından farklı anlamları da bulunmakta.

FELSEFEDE FENOMEN KELİMESİ

Fenomen; felsefede somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne demektir. Bir nesne, olay veya sürecin nesnel gerçekliğini vurgulayan bir ifade olmaktadır. Felsefenin bilinen isimlerinden Kant, fenomeni duyularla algılanamayan mutlak gerçek anlamında kullandığı numen terimine karşıt olarak, duyularla algılanabilen şeyler için kullanmıştır. Aynı zamanda Edmund Husserl'e göre ise fenomenolojinin ele aldığı konu, algısal ve deneysel nesneler dünyası değildir, ona göre nesnelerin özüdür.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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