MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Pelinay İğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

Fenomen Pelinay İğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

10.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ünlü oyuncu Ozan Dolunay ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan sosyal medya fenomeni Pelinay İğit, banyodan cesur pozunu paylaştı.

Fenomen Pelinay İğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

Instagram ve YouTube'da ürettiği içeriklerle adından söz ettiren fenomen Pelinay İğit, iddialı tarzıyla ilgi odağı oldu. Duş sonrası ayna pozu veren İğit, paylaşımına ''Duş aldım, cilt bakımı yaptım. Mis gibi uyuyalım'' notunu düştü.

Fenomen Pelinay Yiğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan Pelinay İğit, yakın zaman önce Ozan Dolunay ile ayrılık kararı almıştı.

Fenomen Pelinay iğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel fenomen, YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor.

Fenomen Pelinay iğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

Modellik de yapan Pelinay İğit'e takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.

Fenomen Pelinay iğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

Fenomen Pelinay iğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çıplak vücut görülmeli' demişti! Açık açık seks hayatını anlattı'Çıplak vücut görülmeli' demişti! Açık açık seks hayatını anlattı
Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle şaşkına çevirdi!Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle şaşkına çevirdi!
"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Pelinay Yiğit ozan dolunay Oyuncu büyük aşk ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı

Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'

Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.