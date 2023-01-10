Fenomen Pelinay İğit banyodan sütyensiz pozunu paylaştı! Ozan Dolunay'ın büyük aşkıydı...

Instagram ve YouTube'da ürettiği içeriklerle adından söz ettiren fenomen Pelinay İğit, iddialı tarzıyla ilgi odağı oldu. Duş sonrası ayna pozu veren İğit, paylaşımına ''Duş aldım, cilt bakımı yaptım. Mis gibi uyuyalım'' notunu düştü.

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan Pelinay İğit, yakın zaman önce Ozan Dolunay ile ayrılık kararı almıştı.

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel fenomen, YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor.

Modellik de yapan Pelinay İğit'e takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.



